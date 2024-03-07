İsrailli tank birliği pusu kurmak için Gazze'nin güneyine doğru karadan ilerledi! Hava ve karadan ateş açtı

Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakerelerde Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşma sağlanamadı.

Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin derinleştiği ve 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ının açlıkla mücadele ettiği yönündeki uyarılara karşın İsrail ordusu Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

İşgalci tankı Gazze Şeridi'ne doğru ilerledi!

Gazze'nin güneyinde Han Yunus yakınında yer alan İsrail bölgelerindeki açık arazide çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri buldozerin Gazze'den ayrıldığı görüldü. Buna karşın bir tankın Gazze Şeridi'ne doğru ilerlemesi dikkati çekti.

İsrail'e ait askeri helikopterlerin Gazze Şeridi çevresinde uçtuğu, çok sayıda insansız hava aracının (İHA) da Gazze semalarında uçuş yaptığı gözlendi.

Şiddetli patlama sesleri duyuldu

İsrail ordusunun havadan ve karadan bombardımanı sonucu Gazze Şeridi'ndeki bazı noktalardan siyah dumanlar yükseldi ve şiddetli patlama sesleri duyuldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diğer bir rapora göre İsrailli bir tank birliği bir grup muhabiri öldüren saldırılarının ardından “büyük olasılıkla” muhabirlerin üzerine bir dakika 45 saniye boyunca ağır makineli tüfekle saldırdı.

İsrailli bir tank birliği ekimde Lübnan’da bir Reuters muhabirini ve gazeteci kimliği açık olan bir grup muhabiri öldürmüştü.

Hollanda Uygulamalı Bilimler Araştırma Organizasyonu’nun olay ile ilgili bugün (7 Mart) yayımladığı rapora göre, İsrailli askerler önce iki kez saldırıda bulunarak muhabirleri öldürdü. Rapora göre muhabirlerin ölümünün ardından İsrailli askerler “büyük olasılıkla” muhabirlerin üzerine ağır makineli tüfekle bir dakika 45 saniye boyunca ateş açtı.