0553 313 94 23

İsrailli Siyonist generalden itiraf: Hamas bize ağır bedel ödetti

Siyonist İsrailli General Nadav Padan, "Hamas’a bağlı bir hücre bize ağır bedel ödetti" itirafında bulundu.

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:30
İsrailli Siyonist generalden itiraf: Hamas bize ağır bedel ödetti

Siyonist İsrail'in işgal ordusunun Orta Bölge Komutanı General Nadav Padan, Perşembe günü Gi’vat Asaf Yahudi Yerleşkesi’nde askerlere yönelik yapılan eylemi Hamas mensubu kişilerin gerçekleştirdiğini, ondan önce Ofra eyleminin de yine aynı hücre mensupları tarafından yapıldığını söyledi.

Fiem'in aktardığına göre Yediot Ahranot gazetesi dün verdiği haberde, eylemler üzerine açıklama yapan Padan’ın, “Hamas’a bağlı bir hücre son günlerde bize darbe indirip ağır bedeller ödemimizde başarılı oldu. Onları kovalamaya devam edeceğiz. (Direnişçileri kast ederek) teröristleri arama ve takipte çabalarımızı genişleteceğiz” dediğini aktardı.

Siyonist gazetenin verdiği bilgiye göre, eylemi yapan direnişçiler üç kişiyi öldürüp birini de yaralamakla yetinmeyip, bir askerin üzerindeki silahları aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Gazete haberinde hücre üyelerinin beş gün içinde aynı yöntemle eylem yapıp, arkasında ölü ve yaralılar bırakarak kayıp vermeden kaçmalarının birçok soruyu beraberinde getirdiğini yazdı.

Perşembe günü işgal güçlerinin iki direnişçiyi şehit etmesinin üzerinden daha birkaç saat geçmeden öğleden sonra Ramallah’ın doğusunda otobüs durağında bulunan işgal askerlerine yönelik yapılan silahlı eylemde iki asker olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır iki asker de yaralandı. Ağır yaralı askerin de daha sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 18:30
  1. Ramallah
  2. Hamas
  3. Nadav Padan
  4. Gi’vat Asaf Yahudi Yerleşkesi
  5. Yediot Ahranot gazetesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD İçişleri Bakanı Zinke de görevinden ayrılıyor
    1. ABD İçişleri Bakanı Zinke de..
    2. Malatya'da 3.2 şiddetinde deprem!
    3. Türkiye'nin operasyonu Yunanistan'ı..
    4. Mezarlık yakınında uğradığı silahlı..
    5. TMV Şibirgan Afgan-Türk Erkek..
    6. İşte kabızlığa çare
    7. İsrailli Siyonist generalden itiraf:..
    8. "Sınırlarımızı korumak için her türlü..
    9. Kocaeli'de kayak merkezi yolunda kaza:..
    10. Fenerbahçe, Ersun Yanal'la ilk..
    11. Kabak tadı verdi deriz fakat kabak çok..
    12. 'Resmi kumarın' adresini soranlardan..
    13. İşte trafik magandaları!
    14. Yeni Malatyasporlu futbolcular..
    15. Michael Lang'dan Beşiktaş itirafı: 32..
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Stresli insanlar daha çok grip oluyor
    18. Abdullah Gül, hangi isimlerle bir..
    19. Paris'te gözaltı sayısı 95'e çıktı
    20. Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak