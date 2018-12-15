İsrailli Siyonist generalden itiraf: Hamas bize ağır bedel ödetti

Siyonist İsrail'in işgal ordusunun Orta Bölge Komutanı General Nadav Padan, Perşembe günü Gi’vat Asaf Yahudi Yerleşkesi’nde askerlere yönelik yapılan eylemi Hamas mensubu kişilerin gerçekleştirdiğini, ondan önce Ofra eyleminin de yine aynı hücre mensupları tarafından yapıldığını söyledi.

Fiem'in aktardığına göre Yediot Ahranot gazetesi dün verdiği haberde, eylemler üzerine açıklama yapan Padan’ın, “Hamas’a bağlı bir hücre son günlerde bize darbe indirip ağır bedeller ödemimizde başarılı oldu. Onları kovalamaya devam edeceğiz. (Direnişçileri kast ederek) teröristleri arama ve takipte çabalarımızı genişleteceğiz” dediğini aktardı.

Siyonist gazetenin verdiği bilgiye göre, eylemi yapan direnişçiler üç kişiyi öldürüp birini de yaralamakla yetinmeyip, bir askerin üzerindeki silahları aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Gazete haberinde hücre üyelerinin beş gün içinde aynı yöntemle eylem yapıp, arkasında ölü ve yaralılar bırakarak kayıp vermeden kaçmalarının birçok soruyu beraberinde getirdiğini yazdı.

Perşembe günü işgal güçlerinin iki direnişçiyi şehit etmesinin üzerinden daha birkaç saat geçmeden öğleden sonra Ramallah’ın doğusunda otobüs durağında bulunan işgal askerlerine yönelik yapılan silahlı eylemde iki asker olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır iki asker de yaralandı. Ağır yaralı askerin de daha sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.