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Dünya İsrailli şirkete hack şoku
Dünya

İsrailli şirkete hack şoku

Bilgisayar korsanları, İsrail menşeli bir sigorta şirketi olan Shirbit'i hedef aldı. Hackerlar, 1 milyon dolar değerinde Bitcoin isterken, fidyenin ödenmemesi halinde ele geçirdikleri bilgileri sızdırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 21:15:00 -
İsrailli şirkete hack şoku

İşgalci İsrail hükümetine bağlı çok sayıda müşterisi olan Shirbit isimli bir sigorta şirketi, bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Hackerlar, Blackshadow adlı bir hacker grubu saldırıyı sosyal medya üzerinden yaptıkları bir açıklamayla üstlenirken, müşterilerin ve çalışanların özel bilgilerini içeren büyük dosya koleksiyonları yayınladı. Üst düzey bir İsrailli hakime ilişkin verilerin yanı sıra sigorta poliçelerinin görüntüleri, şirket ile müşterileri arasındaki konuşmaların kayıtları sızdırıldı.

Bilgisayar korsanları, Shirbit şirketinin istenilen 1 milyon dolarlık fidyenin ödenmediği her gün, istenilen miktarın giderek artacağını belirtti.

İsrail Ulusal Siber Bürosunca (INCB) yapılan açıklamada, müşterilerle ilgili çok sayıda özel bilginin toplandığından korkulduğu bildirildi.

Shirbit konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu gece 1 milyon dolarlık bir fidye talebi aldık. Hackerlar bazı müşterilerimizin sigorta belgelerini sızdırdı. Uzman ekibi araştırmalarına devam ediyor ve şirket, müşterileri bilgilerini korumak için büyük bir çaba sarf ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: star.com.tr

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Yorumlar

yandım ali

füzeyle çözemediniz kuzu kuzu ödeyeceksiniz dinsizin hakkından imansız gelirmiş...
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