İsrail'de kuduz virüsü nedeniyle 2024'ten bu yana ilk kez bir İsrail vatandaşı yaşamını yitirdi.

İsrail'in orta kesimindeki Beer Yakov beldesinde bulunan Şamir Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamada, kuduz teşhisi konulan 30'lu yaşlarındaki bir kadının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, kadının kuduz virüsünü kısa süre önce ölen 6 aylık bir yavru köpekten kapmış olabileceğini belirtti. Bakanlık, söz konusu köpekle temasından şüphelenilen herkesin bir an önce sağlık kuruluşlarına gitmesi uyarısında bulundu.

Bakanlık verilerine göre, hayvanlar arasında görülen kuduz vakalarında son yıllarda ciddi artış yaşanıyor. Hayvanlar arasında 2022’de yalnızca 29 olarak tespit edilen vaka sayısının, 2023'te 45'e, bir sonraki yıl 57’ye, geçen yıl ise 102'ye çıktığı belirtildi.

Söz konusu yıllar arasındaki artış oranının yüzde 252'ye ulaştığını kaydedilen bakanlık açıklamasında, sene başından bu yana ise 118 vaka tespit edildiği vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünyada yaklaşık 60 bin kişi kuduz nedeniyle yaşamını yitiriyor.