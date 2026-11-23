KUMAŞLAR, EKSTREM SPORCULUK ALANINDA DA KULLANIMA ELVERİŞLİ Prof. Dr. Kurt, kumaşların dağcılık ve motor sporları gibi yaralanma riskinin yüksek olduğu alanlarda da kullanılabileceğine işaret ederek, özellikle sağlık kuruluşlarına ulaşmanın zaman aldığı bölgelerde bu ürünlerin önemli avantaj sağlayabileceğine dikkati çekti. Sporcuların değişken hava koşullarında vücut ısılarını dengede tutmalarının da önemine değinen Kurt, kumaşların hem sıcak hem de serinlik hissi veren özellikleriyle bu ihtiyaca cevap verebileceğinin altını çizdi. Kurt, projeyi geliştirme çalışmalarının devam ettiğini ve kumaşlara yeni özellikler kazandırmayı planladıklarını ifade etti. Üretim süreçleri tamamlanan 24 çeşit kumaşın kullanım alanlarına göre geliştirilmesine odaklanacaklarını dile getiren Kurt, sözlerini şöyle tamamladı: "Önceliğimiz, askerlerimiz ve polislerimiz için özellikle savunma sanayisinde görev yapan personelin kullanabileceği ürünleri ortaya çıkarmak. İkinci aşamada hastaneler için tasarladığımız ürünler, üçüncü aşamada ise ekstrem sporculara yönelik çalışacağız. Bu kumaşlar, dünyada ilk defa bu özellikleri bir arada sunan çalışmalar arasında yer alıyor. Kanamayı yavaşlatmaları, antibakteriyel etki göstermeleri, yara iyileşmesini hızlandırmaları ve aynı zamanda sıcak-soğuk hissi sağlayan teknik özellikleriyle farklılaşıyor."