İsrailli işgalciler Lübnan topraklarına da göz koydu! Zaten yapıyorlardı resmi olarak ta duyurdular

Mehmet Bozdaş - İşgal ordusu, Lübnan’ın güneyindeki sivillere, Hizbullah’a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yaptı.

BİNALARDA SİLAH GİZLENDİĞİNİ İDDİA ETTİ!

İşgal rejiminin sözde Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı görüntülü açıklamada, Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyindeki köy ve kasabalarda birçok konut ve binada silah gizlediğini iddia etti.

Hizbullah’ın işgal rejimine saldırılara hazırlandığını ifade eden Adraee, sivil halka Hizbullah’ın silah gizlediğini ileri sürdüğü ev ve binaları boşaltma çağrısında bulundu.

LÜBNANLI SİVİLLERİ TEHDİT ETTİ!

Adraee, bunun “sivil halkın güvenliği için” son çağrı olduğuna dikkati çekerek, işgal rejiminin söz konusu yapıları yıkacağı tehdidinde bulundu.

İşgal savaş uçakları, gece boyunca Lübnan'ın güneyinde ve doğusundaki birçok bölgeye çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti.

İŞGAL ORDUSUNUN, BEYRUT'A YÖNELİK HAVA SALDIRISI

İşgal ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi şehit olmuştu.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun şehit olduğunu duyurmuştu.

84 CAN KAYBI!

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 84 kişi şehit olmuştu.

İşgal rejimi-Lübnan sınırı, 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: Doğru Haber