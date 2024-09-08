İsrailli Haham'dan skandal sözler!

İsrail resmi televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail’deki Sefarad Yahudilerinin önde gelen liderlerinden haham Mazuz, geçen günlerde, İsrail'in güneyindeki Negev Çölü'nde bulunan ve Gazzeli esirlere yönelik işkence ve tacizin adresi haline gelen Sde Teiman gözaltı merkezinde görev yapan ve tacizle suçlanan askerlerle bir araya geldi.

Haham Mazuz, gözaltı merkezindeki muhtemel taciz suçlusu bir askeri kutsadı ve onlara dua etti.

"BAŞKA BİR ÜLKEDE OLSAYDI ÖDÜLLENDİRİLİRDİNİZ"

Kanalda yayınlanan ve sosyal medyada çokça paylaşılan görüntülerde haham Mazuz, cinsel saldırı şüphelisi askerlere hitaben, "Tamamen beraat edeceksiniz. Siz ne yaptınız? Düşmanı darbettiniz. E, bunda ne var? Her şey yolunda. Başka bir ülkede olsaydı ödüllendirilirdiniz." ifadelerini kullandı.

Buluşmaya, Filistinli esire cinsel saldırıyla suçlanan bazı askerleri temsilen bir de avukat katıldı.

FİLİSTİNLİ ESİRİN YALAN SÖYLEDİĞİNE DOKTOR GÖRÜŞÜ ALDIKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

İsmi açıklanmayan avukat, haham Mazuz’a, cinsel saldırı mağduru Filistinli bir esirin "yalan söylediğine dair bir doktordan görüş aldığı" iddiasında bulundu.

Haham Mazuz, daha önce de İsrailli terörist Baruch Goldstein'ın 1994'te El Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde ibadet eden Müslümanlara ateş açarak yaptığı katliamı savunmuş, Goldstein'ın bu katliamı yaparak "çok büyük bir tehlikeyi önlediğini" iddia etmişti.

MAZUZ RUHANİ LİDER OLARAK SAYILIYOR

Fanatik görüşleriyle tanınan 78 yaşındaki haham Meir Mazuz, Sefarad Yahudileri tarafından kurulan aşırı dindar Şas Partisi’nin ruhani lideri sayılıyor.

İsrail’de 1984'ten bu yana çoğu iktidar koalisyonunun parçası olan Şas, Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin ortağı ve İsrail Meclisindeki 11 milletvekili ile şu an ülkenin en büyük dördüncü partisi durumunda.

Mazuz, İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant gibi Filistinlilere hayvan benzetmesinde bulunarak, "İnsanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze’ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz." demişti.

Kaynak: AA