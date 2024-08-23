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Gündem İsrailli eski esir, Gazze'de işkence gördüğü yönündeki haberleri yalanladı
Gündem

İsrailli eski esir, Gazze'de işkence gördüğü yönündeki haberleri yalanladı

Yeniakit Publisher
2024-08-23 15:04:00 -
İsrailli eski esir, Gazze'de işkence gördüğü yönündeki haberleri yalanladı

İsrail'de bir süre esir tutulan eski bir asker, Gazze'de işkence gördüğüne dair çıkan haberleri yalanladı. Bu kişi, medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti ve esaret sürecinde böyle bir durumun yaşanmadığını ifade etti.

İsrailli eski esir Noa Argamani, Gazze Şeridi'nde tutulduğu dönemde kendisine işkence yapıldığı yönündeki haberlerin yalan olduğunu ve İsrail ordusunun saldırısında yaralandığını belirtti.

İsrail basını, Argamani'nin Japonya'nın başkenti Tokya'da katıldığı bir toplantıdaki sözlerini çarpıtarak esir olduğu dönemde işkenceye uğradığını söylediğini iddia etti.

Basında hızla yayılan haberlerin ardından Argamani, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada iddiaları yalanladı.

Gazze'de esir tutulduğu süreçte işkence görmediğini söyleyen Argamani, "Dövülmedim ya saçım kesilmedi. İsrail Hava Kuvvetlerince vurulan bir binadaydım. Dövülmedim ama (İsrail savaş uçağınca vurulması sonrası) 'binanın üzerime yıkılması nedeniyle vücudumun her yerinde yaralar oluştu' dedim." ifadelerini kullandı.

Argamani, işkence gördüğü yönünde İsrail basınında çıkan haberlere tepki göstererek, "7 Ekim olayının mağduruyum ve İsrail medyasının beni tekrar mağdur etmesini reddediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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