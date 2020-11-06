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Dünya İsrailli eski Bakan: Amerikan Yahudileri Trump'a ihanet etti
Dünya

İsrailli eski Bakan: Amerikan Yahudileri Trump'a ihanet etti

Amerikan Yahudilerinin büyük çoğunluğunun başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayı Joe Biden'a vermesini yorumlayan eski İsrail İletişim Bakanı Kara, Başkan Donald Trump'a "ihanet" edildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 01:53:00 -
İsrailli eski Bakan: Amerikan Yahudileri Trump'a ihanet etti

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili olan eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara, ABD'deki başkanlık seçiminde Amerikan Yahudilerinin büyük çoğunluğunun Trump yerine Biden'a destek vermesini eleştirdi.

Sandık çıkış anketlerine göre değerlendirmede bulunan Kara, "Amerikan Yahudilerinin yüzde 72'sinin minnettar olmaması ve Joe Biden'i seçmesi büyük bir hayal kırıklığı oluşturuyor." dedi.

Eski Bakan Kara, Amerikan Yahudilerinin Trump'a destek vermemesinden dolayı utanç duyduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

İsrail devletinin gördüğü şimdiye kadarki en iyi ABD başkanı olan Trump'a kapsamlı destek bekliyordum. Saygıdeğer Amerikan Yahudilerinin İsrail aşığı Trump'a ihaneti bana tekrar eden bir fenomeni hatırlatıyor. Amerikan Yahudileri ezici çoğunlukla Trump'ı seçmeliydi çünkü İsrail'deki ve diğer ülkelerdeki Yahudilerin güvenliğinin garantisi sadece güçlü bir İsrail devletidir.

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