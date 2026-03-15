İsrailli Bakanın evinde kan donduran sırlar: Orit Strook’un kızının şüpheli ölümü!

Hayatını kaybeden genç kadının, ölümünden önce yakın çevresine ve bazı platformlara yaptığı açıklamalar tüyler ürperten cinsten. İddialara göre maktul, henüz 2.5 yaşından itibaren bizzat aile fertleri tarafından sistematik cinsel istismara maruz kaldığını ve yine ailesi eliyle başkalarına pazarlandığını anlatıyordu. Bu korkunç itirafların ardından gelen ölüm haberi, akıllara "infaz" ihtimalini getirdi.

İntihar mı, susturma operasyonu mu?

Siyonist rejimin üst düzey isimlerinden biri olan Orit Strook’un kızının, bu denli ağır suçlamalar yönelttikten sonra ölü bulunması, olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığı şüphelerini artırdı. Yerel kaynaklar, genç kadının susturulmak amacıyla öldürülmüş olabileceğini ve olaya "intihar süsü" verildiğini iddia ediyor.