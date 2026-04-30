Çarşafın onu saklayacağını düşündü! Bakın bu kez gardıroptan ne çıktı?

Adana’da eve giren polis ekipleri, aradıkları firari hükümlüyü gardırobun içinde buldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21-28 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı. 33 firari hükümlü yapılan çalışmalarla yakalandı.

Çarşafın altına girdi

8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan A.Ç. (47) ise polisten kaçabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Polisin eve baskın yapmasıyla A.Ç., kıyafet dolabına girip üzerine çarşaf örttü. Ancak polis bu numaraya kanmayıp firari hükümlüyü yakaladı.

Yakalanan hükümlüler cezaevlerine teslim edildi.