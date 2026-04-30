Londra’da iki Yahudiye bıçaklı saldırı: 45 yaşındaki bir İranlı gözaltında

İngiltere’nin başkenti Londra'da iki Yahudi erkek bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Polis, olayı “terör eylemi” olarak nitelendirirken, 45 yaşındaki bir şüpheli cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Golders Green bölgesinde gerçekleşen saldırıda 34 ve 76 yaşındaki iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, olayın son dönemde Yahudi kurumlarına yönelik kundaklama saldırılarıyla bağlantılı olup olmadığını da araştırıyor.

İran bağlantısı ihtimali araştırılıyor

Soruşturma kapsamında, Londra’daki sinagoglar ve Yahudi kurumlarına yönelik son kundaklama saldırılarında olası bir İran bağlantısı inceleniyor. Ancak polis, bıçaklı saldırıyla bu olaylar arasında doğrudan bir bağ olup olmadığını söylemek için erken olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hükümetin acil durum komitesini topladı ve antisemitizm ile aşırıcılıkla mücadelede daha güçlü adımlar atılacağını söyledi. Buckingham Sarayı ise Kral Charles'ın gelişmelerden “derin endişe” duyduğunu açıkladı.

Saldırgan etkisiz hale getirildi

Olay yerindeki görgü tanıkları ve güvenlik örgütü Shomrim, şüphelinin Golders Green Caddesş üzerinde elinde bıçakla koşarak Yahudi vatandaşlara saldırmaya çalıştığını aktardı. Şüphelinin önce Shomrim üyeleri tarafından durdurulduğu, ardından polisin elektroşok tabancası kullanarak gözaltına aldığı bildirildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otobüs durağı yakınında kipah takan bir kişiye bıçaklı saldırı girişimi olduğu görülüyor. Polis, saldırganın daha önce ciddi şiddet suçları ve ruh sağlığı sorunları geçmişi bulunduğunu açıkladı.

Yahudi toplumundan tepki

Londra Emniyet Müdürü Mark Rowley, saldırıyı “Yahudi toplumuna yönelik korkunç bir şiddet eylemi” olarak tanımladı. Ancak bazı Yahudi vatandaşlar, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle yetkililere tepki gösterdi. Rowley’in olay yerindeki açıklaması sırasında “utanç” ve “istifa” sloganları atıldı.

Golders Green, İngiltere’deki yaklaşık 300 bin kişilik Yahudi nüfusunun önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bölgede çok sayıda sinagog, Yahudi okulu ve koşer restoran bulunuyor.

Kundaklama saldırıları ve 'vekalet' şüphesi

Son haftalarda Londra’da Yahudi kurumlarına yönelik bir dizi kundaklama saldırısı gerçekleşti. Bu saldırılarla ilgili olarak farklı yaş gruplarından şüpheliler gözaltına alındı.

İngiliz istihbarat servisi MI5, son bir yılda İran bağlantılı olduğu düşünülen 20’den fazla “olası ölümcül” planın engellendiğini açıkladı. Yetkililer, bazı saldırıların İran destekli vekil gruplar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Bu arada İngiltere Başhahamı Ephraim Mirvis, Yahudilerin artan bir şiddet ve tehdit dalgasıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, yalnızca kınama mesajlarının yeterli olmadığını söyledi. Mirvis, tüm kurumlara ve liderlere somut adımlar atma çağrısı yaptı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dünyayı artan antisemitizm dalgasına karşı “uyanmaya” çağırdı.