İsrailli bakandan 'İnandırıcılığımız yok' itirafı!

Katar'ın Al Jazeera kanalı, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip eden muhabiri Şirin Ebu Akile'nin başından vurularak öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv önce Filistinli militanları suçlayıp ardından bugüne dek kendi lehine sonuç veren uluslararası soruşturma talep etti. Kudüs doğumlu Hıristiyan bir Filistinli olan 51 yaşındaki deneyimli kadın muhabir için Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Yönetimi merkezinde düzenlenen devlet törenine binlerce Filistinli katılırken, İsrail Diaspora Bakanı Nachman Shai'den itiraf geldi.

Eski İsrail askeri sözcüsü de olan Shai, bir radyoya verdiği demeçte, "Bize olan tüm saygımla diyebilirim ki, bu tür olaylarda İsrail'in inandırıcılığı çok yüksek değil. Bunu biliyoruz. Geçmişe dayanıyor" dedi.

Öncesinde Şirin Ebu Akile başından, diğer muhabiri Ali Samudi sırtından vurulduğu sırada ortada değil ateş açan, hiçbir Filistinli olmadığını söyleyen Al Jazeera, 'soğukkanlılıkla kasten cinayetten' İsrailli keskin nişancıları sorumlu tuttu. Filistin Yönetimi'nden Akile'yi öldüren mermiyi balistik teste tabi tutmak için teslim etmesini talep eden İsrail hükümeti ise İsrail, Filistin Yönetimi ve uluslararası uzmanların ortak soruşturma yürütmesi çağrısı yaptı.

Talepleri reddederek kendi bağımsız soruşturmasını yürüteceğini duyuran Filistin Yönetimi'nden Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) gitme açıklaması geldi.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, törendeki konuşmasında "Bu suç cezasız kalmamalı" dedi. Filistin Yönetimi'nin kadın gazetecinin öldürülmesinden İsrail'i 'tamamen sorumlu tuttuğu' vurgusunu yapan Abbas, 'İsrail'e güvenmediklerinden soruşturmada İsrail'le işbirliği yapmayacaklarını' belirtti. Filistin Yönetimi'nin bunun yerine 'suçluların yargılanması için derhal UCM'ye başvuracağını' sözlerine ekledi.

Halihazırda UCM, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri ve Filistinli silahlı örgütlere yönelik çeşitli insan hakları ihlalleri iddialarını araştırıyor. İsrail devleti, Filistinlilerin bir devleti olmadığı için UCM'nin böyle bir yargı yetkisi olmadığını söylüyor. İsrail'in UCM'ye taraf olmamasına rağmen, İsrail yurttaşları haklarında tutuklama emri çıkarıldığı takdirde yurtdışında gözaltına alınabilir.

Batı basınının Filistinli kadın muhabirin vurularak öldürülmesi haberini veriş tarzı da sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti. ABD medyasının 'yaşlı hanımefendisi' The New York Times'ın vefat ilanı gibi "Öncü Filistinli gazeteci 51 yaşında öldü" başlığını atmasına, "Hey @NYTimes '51 yaşında öldü', bir gazetecinin kafasından vurulduğunu söylemenin gerçekten garip bir yolu" tepkisi geldi. Bunun üzerine "NYT, Filistinlilere insan değilmiş muamelesi yapmak ve İsrail güçleri tarafından öldürülmelerini örtbas etmek için pasif sesi kullanmak konusunda eşsizdir. Bir İsrail füzesinin bir kafede Gazzelileri 'bulması' ve 'gergin' İsrail'in Gazzeli protestocuları vurması örnekleri de var" hatırlatması da yapıldı.

The New York Times'dan ise şöyle bir paylaşım geldi: "Düzeltme: Daha önceki tweet, Al Jazeera'nın Şirin Ebu Akile'nin ölümüyle ilgili yorumlarını yanlış ifade etti. Al Jazeera, kadın muhabirinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçleri ile Filistinli silahlı kişiler arasındaki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü söylemedi, İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü söyledi."