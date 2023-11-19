İsrailli Bakan açıkladı: "Filistinli tutuklular idam edilecek”

İsrail’de yayın yapan Maariv gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, “Meclis, pazartesi günü Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasını öngören yasa tasarısının ilk oylamasına yönelik hazırlıkları tartışacak” ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, Filistinli mahkumların infazına ilişkin yasa tasarısını sunan partinin, liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi olduğunu, meclisteki tüm milletvekillerinin de bunu desteklemesini beklediklerini belirtti.

MART AYINDA DA GÖRÜŞÜLDÜ

İsrail meclisi, mart ayında Ben-Gvir’in sunduğu, İsraillileri öldürmekten suçlu bulunan Filistinli mahkumlara idam cezası uygulanmasına olanak tanıyan yasa tasarısı ön oturumda onaylanmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından desteklenen yasa tasarısı, Filistinliler tarafından tepkiye neden olmuştu.

Tasarının yürürlüğe girmesi için ön oturumun ardından 3 oturumda daha oylamaya sunulması gerekiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İSRAİL'DE İDAM CEZASI BİR KEZ UYGULANDI

İsrail’de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanılmıştı.