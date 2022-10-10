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Dünya İsrailli askerin ağır yaraladığı Filistinli çocuk şehid oldu
Dünya

İsrailli askerin ağır yaraladığı Filistinli çocuk şehid oldu

​Batı Şeria'da geçtiğimiz ay, işgalci siyonistlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Mahmud Muhammed Halil Semudi, bugün hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 17:53:00 -
İsrailli askerin ağır yaraladığı Filistinli çocuk şehid oldu

​Batı Şeria'da geçtiğimiz ay, işgalci siyonistlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Mahmud Muhammed Halil Semudi, bugün hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı 12 yaşındaki Mahmud Muhammed Halil Semudi'nin 28 Eylül tarihinde Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırı esnasında aldığı ağır yaranın tesiriyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Semudi, 28 Eylül sabahı Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen işgalci rejim baskınında açılan ateş sonucu ağır yaralanmıştı. O günkü saldırılarda 4 Filistinli daha şehit olmuş, 44 kişi de yaralanmıştı. Söz konusu baskın ve saldırı yüzünden şehid edilenlerin sayısı 5'e çıkmış oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada yaralılardan bazılarının durumlarının çok ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

(İLKHA)

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