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Dünya İsrailli 2 asker yine birbirini vurdu
Dünya

İsrailli 2 asker yine birbirini vurdu

Katil İsrail ordusunun Mısır sınırı yakınlarında açtığı 'dost ateşi' sonucu 2 İsrailli sınır muhafızı yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 12:35:00 -
İsrailli 2 asker yine birbirini vurdu

Katil ve işgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır sınırında uyuşturucu kaçakçılığı girişimini engellemek için düzenlenen bir operasyon sırasında 2 sınır muhafızı, ordunun yanlışlıkla ateş açması sonucu yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "kaçakçılar tarafından gece boyunca İsrail'e doğru yoğun şekilde ateş açıldığı", açılan ateşe karşılık verildiği sırada "yanlış teşhis" sonucu 2 sınır muhafızının hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Bu, İsrail'de bu ay yaşanan ikinci "dost ateşi" vakası oldu.

İsrail ordusu, 13 Ocak'ta da bir üste açılan "dost ateşi" sonucu 2 askerinin öldüğünü duyurmuştu. Gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'ndeki bir üste nöbet sırasında "yanlış teşhis" nedeniyle askerlerin birbirlerine ateş açtıkları duyurulmuştu.

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