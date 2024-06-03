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Gündem İsrail'in yaktığı ateş kendine döndü! Saatlerdir söndüremiyorlar
Gündem

İsrail'in yaktığı ateş kendine döndü! Saatlerdir söndüremiyorlar

Yeniakit Publisher
2024-06-03 23:46:00 - 2024-06-03 23:46:52

Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketler, Gazze'deki sivillere bomba yağdıran İsrail'de yangına neden oldu. Ekipler 5 saattir yangını söndürmeye çalışıyor.

İsrail'in "Margaliot" yerleşim birimindeki evlere yaklaşan yangının kontrol altına alındığına işaret edilen haberde, bölgedeki bazı evlerin yangın nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

"Ynet" haber sitesindeki başka bir haberde de yangının, Lübnan'daki Hizbullah tarafından dün atılan bir dizi roketin ardından çıktığına dikkat çekildi.

Yeni atılan roketler yangının söndürülmesini engelliyor

Yangınlara 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği vurgulanan haberde, Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.
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