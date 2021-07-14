İsrail’in ünlü gazetesi Haaretz: Fransa’ya bağlı Yahudi devleti kurmaya çalıştı!

İsrail'in ünlü gazetesi Haaretz'de Napolyon Bonapart'ın Filistin'de İsrail devletinin kurulmasından 149 sene önce 1799'da aynı topraklarda bir Yahudi devleti kurmaya çalıştığını iddia etti.

1798'de donanmayla Mısır'a çıkarma yapan Napolyon Bonapart'ın komutasındaki Fransız ordusu 1799'da Mısır üzerinden Filistin'i de istila etmişti. Filistin'de büyük katliamlar yapan ordu, ülkenin kuzeyindeki Akka Kalesi'ni kuşatmış ama ele geçirememişti.

Bunun üzerine Fransız ordusunun gerilemesi başlamış, Napolyon 1799'da Fransa'ya dönmüş, İngiltere'nin de Osmanlı Devleti'ne destek vermesiyle Mısır'da kalan Fransız ordusu 1801'de tamamen yenilerek bölgeden çıkarılmıştı.

Filistin'de Fransa'ya bağlı bir Yahudi devleti

Haaretz'in aktardığı tarihi verilere göre, 1789'da gerçekleşen Fransız İhtilali'nin ardından Fransa'da Yahudilerin durumu iyileştirilmiş ve Yahudiler Fransızlarla eşit statüye yükselmişti. Bu nedenle Yahudilerin Fransız İhtilali'ne ve Napolyon Bonapart da dahil yeni Fransız yöneticilere sempatisi bulunmaktaydı.

Bu sempatiyi bilen Napolyon Bonapart Filistin'i doğrudan ellerinde tutmalarının zor olduğunu düşünerek Filistin'de Fransa'ya bağlı bir Yahudi devleti kurmayı düşündü.

20. yüzyılda Filistin'de yaşananlara benzer şekilde Napolyon Bonapart Filistinlileri Filistin'den sürmeyi ve bölgeyi Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafından getirilecek Yahudilerle iskanı hedeflemekteydi. Filistin'in kuzeyindeki Nasıra şehrinde bulundukları sırada Napolyon Bonapart bu planını kurmaylarına açtı. Bu dönemde Filistin'de Yahudilerin toplam nüfusa oranı yüzde 5'i geçmemekteydi.

Cezzar Ahmed Paşa'nın Yahudi danışmanına teklif

Ardından Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız ordusu Filistin'in en kuzeyindeki Nasıra şehrini kuşattı. Kalede bulunan Cezzar Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı güçleri etkili bir direniş gösterdi.

Kalenin bir türlü düşmemesi üzerine Napolyon Bonapart Cezzar Ahmed Paşa'nın Yahudi danışmanı Haim Ferhim'e ulaşarak Fransızları desteklemeleri durumunda Filistin'de bir Yahudi devleti kuracaklarını iletti.

Haim Ferhim'e bu mesajın ulaşıp ulaşmadığına, Haim Ferhim'in bu teklife nasıl baktığına dair ise bir bilgi bulunmuyor.

Yahudi devletini Fransızlar niyetlendi, İngilizler kurdu

Akka'yı alamayan Fransız ordusunun gerilemesinin 1801'de kesin bir yenilgi ve bölgeden tamamen uzaklaştırılması ile sonuçlanmasıyla Fransa'nın Yahudi devleti projesi de ortadan kalkmış oldu.

Filistin'de Yahudi devleti projesini 20. yüzyılın ilk yarısında bu kez İngiltere ele alacak, Yahudilerin dünyanın çeşitli bölgelerinden Filistin'e taşınması ve Filistinlilerin sürülmesi projesiyle 1948'de İsrail devleti kurulacaktı.