SON DAKİKA
Spor
6
Yeniakit Publisher
Hangi takım kimi aldı? Süper Lig’de transfer yağmuru
AA Giriş Tarihi:

Hangi takım kimi aldı? Süper Lig’de transfer yağmuru

Trendyol Süper Lig takımları, sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde kadrolarına 60 yabancı futbolcu kattı. Ligde mücadele eden ekiplerin 91 transferinin 60'ı yabancı, 31'i ise yerli futbolcu oldu.

#1
Foto - Hangi takım kimi aldı? Süper Lig’de transfer yağmuru

- Gaziantep FK yalnızca yabancı transfer etti Ara transfer dönemde 4 oyuncuyu kadrosuna katan Gaziantep FK, takviye tercihini yabancı oyuncudan yana kullandı. Orta sahaya Karamba Gassama ve Victor Ntino-Emo Gidado'yu alan kırmızı-siyahlı takım, savunmaya Nihad Mujakic, forvete de Denis Draguş'u dahil etti. Ara transferde tek oyuncu alan Kocaelispor da tercihini yabancıdan yana kullandı. Yeşil-siyahlılar, Manchester City'nin 21 yaş altı takımında forma giyen orta saha oyuncusu Muhamadou Susoho ile anlaşmaya vardı.

#2
Foto - Hangi takım kimi aldı? Süper Lig’de transfer yağmuru

Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı transfer ederken Beşiktaş, Göztepe'den Junior Olaitan'ı kadrosuna kattı.

#3
Foto - Hangi takım kimi aldı? Süper Lig’de transfer yağmuru

Trabzonspor 2 yabancı oyuncusunu başka takımlara gönderdi. Denis Draguş, Gaziantep FK ile anlaşırken Kazeem Olaigbe, Konyaspor ile sözleşme imzaladı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao ise Kasımpaşa'ya gitti.

#4
Foto - Hangi takım kimi aldı? Süper Lig’de transfer yağmuru

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e gelen ilk isim Bodrum FK forması giyen Musah Mohammed oldu. Ganalı futbolcu, İzmir ekibi Göztepe ile anlaşmaya vardı. Transferin son gününde ikas Eyüpspor, 1. Lig ekibi Iğdır FK forması giyen Dorin Rotariu'yu renklerine bağladı.

#5
Foto - Hangi takım kimi aldı? Süper Lig’de transfer yağmuru

- En fazla Fildişi Sahilli ve Fransız geldi Süper Lig'de transfer yapan 16 kulüp, 34 farklı ülke vatandaşı 60 yabancı futbolcu takviyesi yaptı. Bu futbolcular arasında 6'şar Fildişi Sahilli ve Fransız vatandaşı yer aldı. Bu isimleri 3'er Brezilyalı, Kolombiyalı, Rumen ve Senegalli takip etti. Gabon, Gambiya, Hollanda, İngiltere, İtalya, Nijerya, Norveç ve Rus vatandaşı 2'şer oyuncu ara transferde Türk takımlarına imza attı. Arnavutluk, Belçika, Benin, Bosna Hersek, Bulgaristan, Burkina Faso, Curaçao, Gana, Gine-Bissau, Güney Kore, Haiti, İskoçya, İspanya, İsviçre, Kamerun, Panama, Polonya, Portekiz, Sırbistan ve Şili vatandaşı olan birer oyuncuyla kulüpler, anlaşmaya vardı.

