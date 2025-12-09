  • İSTANBUL
İsrail'in skandal hamlesine Türkiye'den jet hızında tepki

İsrail'in skandal hamlesine Türkiye'den jet hızında tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te bulunan BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) binasına düzenlediği baskını ve söz konusu binaya el koymasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

