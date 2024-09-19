İsrail'in siber saldırısı! Göz doktoru dehşeti anlattı

İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizleri patlatması sonucu Lübnan adeta açık hava hastanesine döndü. Göz doktoru Profesör Elias Warrak, bir gecede tüm kariyeri boyunca çıkardığından daha fazla göz çıkardığını söyledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, iki gün üst üste çağrı cihazı ve telsizlerin eş zamanlı patlatılmasının şoku yaşanıyor.

Lübnan'da 17 ve 18 Eylül'de Hizbullah unsurlarının kullandığı telsiz ve çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatıldığı ve Lübnanlı yetkililerin İsrail'i sorumlu tuttuğu saldırılar yaşandı.

Saldırılarda şu ana kadar 32 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 250'den fazla kişi yaralandı.

"Hayatımın en kötü günüydü"

Mount Lebanon Üniversitesi Hastanesi Tıp Merkezi'nde Göz Doktoru Profesör Elias Warrak ile konuşmayı başardım. Salı günü öğleden sonra gördüklerini kabus olarak nitelendirdi ve "Hayatımın en kötü günüydü" dedi.

Muayenehanesinde otururken bana, "Maalesef dün gece 25 yıllık doktorluk kariyerim boyunca yaptığımdan daha fazla ameliyat yapmak zorunda kaldım. Kurbanların en azından bir gözünü kurtarmak istedim ve bazı durumlarda bunu başaramadım; mühimmat doğrudan gözlerin derinliklerine saplandığı için her iki gözü de almak zorunda kaldım" dedi.

Doktor Warak benimle konuşurken sakin görünüyordu ama çok üzgündü, olanları ve gördüklerini düşünüyordu.

"Çok zordu. Hastaların çoğu yirmili yaşlarındaki genç erkeklerdi ve bazı durumlarda her iki gözü de almak zorunda kaldım. Hayatım boyunca dün gördüklerime benzer sahneler görmemiştim." (bbc türkçe)