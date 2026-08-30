Fırtına o ili vurdu: Ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu!
Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle refüjlerdeki ağaçlar devrilirken, bazı binaların çatıları da uçtu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle refüjlerdeki ağaçlar devrilirken, bazı binaların çatıları da uçtu.
Van'ın Erciş ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, yaklaşık 5 dakika boyunca etkisini sürdürdü. Yağışın ardından rüzgarın şiddetini artırmasıyla ilçede fırtına etkili oldu.
KAFELERDEKİ MASA-SANDALYELER DEVRİLDİ Şiddetli rüzgar nedeniyle yolun orta refüjlerinde bulunan çok sayıda çam ve akasya ağacı kökünden söküldü. Bazı binaların çatıları uçarken, Van Gölü sahil kenarında bulunan kafelerdeki masa ve sandalyeler de devrildi.
TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI Aileleriyle birlikte kafelerde oturan vatandaşlar, fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçenin sahil yoluna devrilen ağaçlar, bazı noktalarda trafikte aksamalara neden oldu.
"AĞAÇLARIN KÖKÜNDEN SÖKÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM" Sahil yolunda aracıyla seyir halinde olan Emrah Yağar, fırtınanın şiddetinin oldukça güçlü olduğunu belirterek, şu sözleri kullandı: "Sahil yolunda gezintiye çıktığım sırada, ağaçların fırtınanın etkisiyle kökünden söküldüğünü gördüm. Fırtınanın şiddeti oldukça güçlü ve etkileyiciydi. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız."
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