İstanbul çiftçisinin yüzü güldü: Ayçiçeğinde bereket yılı!

BU SENE İYİ BİR VERİM, DEKARDA İYİ BİR KİLO BEKLİYORUZ: Çatalca bölgesinde 4. kuşak çiftçilik yapan Korkut Arıkan ise "40 senedir bu işin içerisindeyiz. Bu bölgede dedelerimizden gelen topraklar bunlar. Bu yıl bu bölgede 200 dekarlık bir alanda ayçiçeği ekip biçiyorum. Devletin bize verdiği yüzde 75 destekli ayçiçeği tohumlarını kullanıyoruz. Bunlar iklime ve toprağa çok uygun ayçiçeği tohumlarıdır." ifadelerini kullandı. Arıkan, "Geçen seneden bu seneye iklimde yağmur koşulları çok güzel oluştu. Ayçiçeği direkt su istemeyen bir bitki ama yağmur suyuna da çok ihtiyacı olan bir bitki. Bu yüzden bu sene iyi bir verim, dekarda iyi bir kilo bekliyoruz." dedi. Ayçiçeğinin oluşumunun 4 ay buğdayın ise 9 ay olduğunu belirten Arıkan, "Buğday ekim-kasım ayında ekilir, ayçiçeği ise mayıs ayında ekilir ve eylül ortalarında hava şartlarına göre biçilir. Yani ayçiçeğin ekim maliyeti daha azdır, konjonktür ekonomide de fiyatlandırılması çiftçiye daha uygundur." şeklinde konuştu. Arıkan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gençlerin son zamanlarda tarıma çok istekli olduğunu düşünüyorum. Burada gene devletin büyük imkanları sayesinde köylere geri göçü başlatmamız lazım. Biz burada ekim alanlarımızı seneye daha da büyütmek istiyoruz. Şartları her zaman zorluyoruz. Çünkü üretmek çok önemli bir şey hem ülkemiz için hem dünya için. Çiftçilik üstü açık bir fabrikadır. Her işin zorluğu olduğu gibi bu işin de zorluğu olacaktır. Ama yaşamak istiyorsak, geleceğe, ülkemize bir şey bırakmak istiyorsak üretmenin de lazım olduğunu düşünüyorum."