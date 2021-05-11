İsrail'in saldırıları sonrası Pakistan Başbakanı İmran Han'dan flaş talimat

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Terör devleti İsrail, Ramazan ayında da rahat durmadı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate müdahalesiyle başlayan olaylar yerini kanlı saldırılara bıraktı.

Dün akşamdan bu yana düzenlenen kalleş saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 28'e çıktı, 115 kişide yaralandı. Şehitlerden 10'u ise çocuk.

Dünyanın gözleri önünde yaşanan zulümle ilgili Pakistan Başbakanı İmran Han açıklamalarda bulundu.

Han'dan Filistin talimatı

Ülkesindeki bir TV yayınında konuşan Han, "Ramazan’da İsrail'in masum Filistinlilere yaptığı zulmü kınadım. Filistin meselesinde ortak bir eylem planı için Dışişleri bakanımdan Türk ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ile koordinasyon kurmasını istedim." dedi.

Pakistan Başbakanı açıklamasını "Yalnızca Müslüman ülkelerin ortak eylemi ile etkili olabiliriz." ifadesiyle noktaladı.