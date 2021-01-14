  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik kalleşliğine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan tepki
Gündem

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik kalleşliğine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan tepki

İsrailli mühendislerin Mescid-i Aksa baskınına tepki gösteren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu girişimler esasında Mescid-i Aksa'yı yıkma çalışmasıdır. Zaten kazı çalışmalarıyla söz konusu hain plan gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları ve hain planları şiddetle telin ediyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 19:45:00 - 2021-01-14 19:54:07
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik kalleşliğine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrailli mühendislerin Mescid-i Aksa baskınına ilişkin, "Bu girişimler esasında Mescid-i Aksa'yı yıkma çalışmasıdır. Zaten kazı çalışmalarıyla söz konusu hain plan gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları ve hain planları şiddetle telin ediyorum" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Filistinli Alimler Birliğinin, İsrailli mühendislerden oluşan bir ekibin, Harem-i Şerif'e baskın düzenleyerek İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'da ölçüm yapmasına tepki olarak düzenlediği çevrim içi toplantıya katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, barbarca tavırlarından vazgeçmeyen işgalcilerin, mühendis kimliğiyle ve askerler eşliğinde yine Mescid-i Aksa'nın harim-i ismetini ihlal ettiklerini belirterek işgalcilerin kendilerince Mescid-i Aksa'yı mekansal olarak bölmenin çalışmasını yaptıklarını kaydetti.

Mescid-i Aksa'nın hafızasının yok edilip geçmişle bağının koparılmak istenildiğini aktaran Erbaş, "Bu girişimler esasında Mescid-i Aksa'yı yıkma çalışmasıdır. Zaten kazı çalışmalarıyla söz konusu hain plan gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları ve hain planları bir kez daha şiddetle telin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, zalimlerin insanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayıp kötülüklerine devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kadim coğrafyanın birlikte yaşama kültürüne, insanlığın huzuruna, barış ve güvenliğine de kastetmektedir. Bunun için peygamberler diyarına, insanlığın ortak mirasına, Mescid-i Aksa'ya yapılan tecavüz karşısında bütün din ve inanç mensuplarını gerekli tepkiyi göstermeye davet ediyorum. Vicdan sahiplerini, insan hak ve onuruna saygı duyanları seslerini yükseltmeye davet ediyorum. Aksi halde zulme sessiz kalanlar da tarih karşısında ve insanlığın vicdanında ilelebet mahkum olacaktır."

Bütün Müslümanların bir araya gelip zulme ve işgale engel olması çağrısında bulunan Erbaş, "Ülkemiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve aziz milletimiz her zaman Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Filistinli kardeşlerimizin yanındadır, yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Toplantıya, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nawaf Takruri, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Sudanlı Müslüman Alimler Rabıtası Genel Sekreteri Muhammed Abdulkerim ve Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri başta olmak üzere İslam ülkelerinden 70 temsilci katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kararlarını duyurdular: Cumhur İttifakı ile hareket edeceğiz
Siyaset

Kararlarını duyurdular: Cumhur İttifakı ile hareket edeceğiz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 2023 seçimleri için partisinin ittifak kararını kamuoyu ile paylaştı.
Kaan Sarıaydın'dan olay sözler: Ses getiren suikastler olacak
Gündem

Kaan Sarıaydın'dan olay sözler: Ses getiren suikastler olacak

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, ABD'de meydana gelen olaylara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
WhatsApp ile ilgili son gelişme olay oldu! Geri çekildiler
Dünya

WhatsApp ile ilgili son gelişme olay oldu! Geri çekildiler

WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik ilkesi kararı sonrası birçok kullanıcı BİP'e geçti. Uygulama marketleri, son günlerde WhatsApp yerine BİP'i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay