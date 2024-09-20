İsrail'in Lübnan'daki saldırısıyla ilgili şok iddia! Çok kimse gülüp geçmişti ama...

Arslan Bulut, İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazı saldırısını elektromanyetik dalgalarla gerçekleştirdiğini iddia etti. Bulut, bu yöntemin mikrodalga silah teknolojisi ile mümkün olduğunu belirtti. Lübnan’daki patlamaların benzerinin Çin’in Hindistan sınırında denendiğini yazan Bulut, elektromanyetik dalgaların gelecekte büyük yangınlara ve kitlesel ölümlere yol açabileceğini vurguladı. İşte Arslan Bulut'un Yeniçağ gazetesindeki dikkat çeken yazısı:

"Teknolojinin ulaştığı düzeye atıfta bulunarak, insanların vücuduna çeşitli yollarla yerleştirilen zerreciklerin, uzaktan elektromanyetik dalga ile ısıtılabileceğini veya soğutulabileceğini, bunun da bir savaş durumunda orduların devre dışı bırakılmasını mümkün kılacağını yazdığımda, çok kimse gülüp geçmişti...

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde çoğunlukla Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle 9 kişi öldü, 200'ü ağır 2 bin 800 kişi yaralandı.

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Milliyet’in derlediği haberlere göre Sky News Arabia, ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, MOSSAD’ın, Lübnan’da Hizbullah’ın elindeki 5 ay önce ithal edildiği söylenen çağrı cihazlarının pillerine önceden patlayıcılar yerleştirdiğini ve pillerin sıcaklığını aynı anda, uzaktan yükselterek cihazları patlattığınI ileri sürdü.

El Cezire televizyonunun, Lübnanlı güvenlik kaynağından aktardığı habere göre, cihazların pillerine yerleştirilen patlayıcı, 20 gramın altında...

Pillerin, aynı anda binlerce mesaj gönderilerek ısıtıldığı söyleniyor ama belirlenmiş noktalara yoğun elektromanyetik dalga göndermenin de ısıyı yükselttiği biliniyor...

Bir de şu var ki lityum pili olan cihazlar zaten patlayıcıdır. Ayrıca patlayıcı eklemeye gerek yok. Yeter ki ısıtılsın!

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Bu sütunun okurları hatırlayacaktır; ABD’nin Küba ve Çin’de görevli 40 diplomatı, 2016 ile 2018 tarihleri arasında sebebi tespit edilemeyen bir dizi rahatsızlık yaşamıştı. Bu rahatsızlıkların başında “mide bulantısı, baş ağrısı, yüksek ses duyumu, kafatasında baskı, dengesiz yürüme, görme bozukları ve baş dönmesi” geliyordu.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi, dört yıl sonra “Havana Sendromu” olarak adlandırılan gizemli rahatsızlıklara, yönlendirilmiş darbeli radyo frekanslarının (mikrodalga enerjisi) sebep olduğunu açıklamıştı.

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Yine Çin’de Renmin Üniversitesi'nde bir konferansta konuşan Çinli Profesör Jin Canrong, 2020’nin Ağustos ayında Çin ile Hindistan arasındaki sınır gerginliğinde Çin’in, Hintli askerlere karşı mikrodalga silahı kullandığını iddia etmişti. Profesör Jin Canrong, Hintli askerlere vücudu ısıtarak tahrişe ve ağrıya sebep olan yüksek frekanslı elektromanyetik darbelerle saldırdıklarını belirterek, “Hintli askerler diri diri pişti” demişti.

Hindistan ordusu, böyle bir olayın yaşanmadığını açıklamıştı. Bir yetkili de haberin, “Çin'in beceriksiz bir psikolojik harekâtı” olduğunu belirtmişti.

“Mikrodalga silahı kullandık” iddiası, aslında ciddi bir mesaj taşıyordu... Çin, bu iddiayla “Biz, elektromanyetik dalgaları silah olarak kullanmaya başladık” mesajını dünyaya duyurmuş oluyordu!

Mikrodalga, elektromanyetik radyasyon frekansıdır.

Mikrodalgalar, uydu haberleşmesi, radar sinyalleri, telefon ve navigasyon uygulamalarında ayrıca tıpta ve gıda pişirmekte kullanılıyor.

Mikrodalga fırınlar, pişirilecek maddenin su moleküllerini titreştirerek ısıtan dalgalar ile çalışır. Tabii bunun için fırının o dalgaları algılayacak şekilde imal edilmiş olması gerekir.

Cep telefonlarının, elektromanyetik dalgayı algılayabilmesi için de baz istasyonlarına ihtiyacı vardır.

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Washington Devlet Üniversitesi Biyokimya ve Temel Tıp Bilimleri Profesörü Martin L. Pall, 17 Aralık, 2019'da, yani dünyanın henüz koronavirüs salgınından haberi yokken, bilimsel bir makale yayınlamıştı. Martin Pall, elektromanyetik dalgaların, hücre ölümlerine yol açacağını, kısırlığı artıracağını, çok büyük yangınlara sebep olabileceğini, çünkü titreşimlerin bitki hücrelerindeki suyu ısıttığını ve üzerlerine benzin spreyi sıkılmış gibi yanmaya sebep olduğunu yazmıştı.

Koronavirüs hastaları da kandaki oksijen miktarının hızla yüzde 90’ın altına düşmesi sonucu ölmüştür!

Pall’un makalesinin özetini 31 Mart 2020’da bu sütunda yayınladığımda, yerli-yabancı haberleşme şirketlerinde çalışan mühendisler, cep telefonlarında kullanılan elektromanyetik dalgaların hafif bir ısınma dışında, insan, hayvan ve bitki hücrelerine bir zarar vermeyeceğine dair mesajlar göndermişti.

Peki “hafif bir ısınma”, istenirse “ağır bir ısınma”ya da çevrilebilir miydi? Elinizdeki cihaz buna uygunsa neden olmasın? İşte İsrail’in Lübnan’da yaptığı budur.

Zaten lityum piller, aşırı ısınmada patlayabilir ve yangın çıkarabilir. Bu yangını söndürmek de çok zordur. Lübnan’da patlatılan çağrı cihazlarının pilleri de lityumdandı...

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Bill Gates bile, yeni salgınlardan söz ederken “büyük yangınlar” çıkabileceğini de söylüyor! Çünkü elektromanyetik dalgaların belli bölgelere yoğunlaştırıldığında salgına ve yangına sebep olacağını biliyor.

“5G, 6G, 7G gibi uygulamalar hızlı internet getirecek” diyorlar ama büyük yangınlar da kitlesel ölümler de elektromanyetik dalgaların canlı hücrede meydana getirdiği ısınmadan ve oksijeni yakmasından çıkacak..."

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