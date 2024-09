İsrail’in Lübnan’a yönelik çağrı cihazı saldırısı savaşa yeni boyut kattı! Şeytani akıl vahşette sınır tanımıyor!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik soykırım saldırılarını sürdüren siyonist İsrail’in Lübnan’da Hizbullah üyelerine yönelik çağrı cihazlı saldırısı, bu ülkenin bölgeyi kan gölüne çevirmek için her yolu deneyeceğini bir kez daha ortaya koydu. Lübnan’da Salı günü öğleden sonra 15.30’da çağrı cihazlarına Hizbullah liderliğinden geliyormuş gibi görünen bir mesajın gelmesiyle birlikte aynı anda binlerce çağrı cihazı patladı. Saldırıda çok sayıda sağlık çalışanı yaralanırken, Lübnan Sağlık Bakanı, en az 12 kişinin öldüğünü ve 2.750’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, cihazların patlamadan önce birkaç saniye boyunca bip sesi çıkaracak şekilde programlandığını duyurdu.

Uraloğlu: Türkiye'de risk yok

Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnan’daki çağrı cihazı patlamalarına ilişkin görüşünün sorulması üzerine; “Türkiye’de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye’de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim. Biz her gün siber güvenlik anlamında 400’ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasındayız” dedi.

“İçeriden birilerinin İsrail'e bilgi sızdırdığı izlenimimi var”

Saldırıya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Güvenlik Uzmanı Ersan Ergür, “İsrail’in, her türlü insanlık dışı yöntemle bölgeyi terörize etmeye devam edeceğinin son saldırıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. İsrail terör devleti, Filistin devletini haritadan silmek ve bölgeyi tamamen topraklarına katma iradesini artık alenen dünyaya deklare ediyor. Bu anlamda ABD ve batılı bazı ülkelerin askeri ve ekonomik desteğini alarak fütursuzca saldırılarını gerçekleştiriyor. 7 Ekim 2023 Hamas baskını ile istihbarat ve savunma teknolojisi anlamında karizması çizilen İsrail’in Lübnan’da gerçekleştiği insanlık dışı saldırılarla teknolojik anlamda gövde gösterisi yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Ancak bu İsrail in ilk kez başvurduğu bir yöntem değil. Daha önce bunu Filistinli mühendis Yahya Abdullatif Ayaş suikastinde görmüştük. Yahya Abdullatif Ayaş suikastinde amcasını kullandı ve amcası vasıtası ile Yahya Ayaş’a gönderilen cep telefonu içerisine 15 gr. RDX patlayıcı yerleştirdi. Ve babasının Yahya Abdullatif Ayaş’ı araması üzerine aynı bölgede bulunan bir İHA vasıtası ile sistem aktif edilerek cep telefonu patlatıldı ve Yahya Ayaş şehit edildi. Burada da aynı durum söz konusu gibi duruyor. ABD’deki açık kaynaklardan alınan bir bilgiye göre son saldırılarda da aynı yöntem kullanılmış ve çağrı cihazlarına patlayıcı yerleştirilmiş. Sistemin aktif edilmesi ile gönderilen mesajla patlamalar gerçekleştirilmiş gibi görünüyor. İsrail terör devletinin yapmış olduğu bu alçak saldırının asıl önemli olan boyutu bu cihazların nasıl sipariş edildiği. Bu cihazların alınması fikri kimden çıktı? Hangi şirketten sipariş verileceğine nasıl karar verildi? Burada bu patlamaların teknolojik olarak yapılabilmesi çok özellikli değil. Artık bu teknoloji dünyanın her tarafında kullanılmaktadır. Burada önemli olan dikkat edilmesi gereken hususun içeriden birilerinin bilgi sızdırdığı ve İsrail adına casusluk yaptığı izlenimidir. Bu anlamda böylesi bir sızma teknolojik olarak gerçekleştirilen eylemden daha önemlidir. Bu anlamda Hizbullah ve diğer askeri yapılanmalar içerisinde üst düzey yönetici ve karar alıcıların İsrail tarafından satın alınamayacak karakter ve iradeye sahip olan isimlerden belirlenmesi son derece önemlidir” yorumunu yaptı.

“İsrail aynı yöntemlerle Türkiye'ye saldırabilir”

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi, Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ise, “İsrail’in yapmış olduğu siber saldırının teknik boyutunun dışında siyasi ve askeri boyutunu da ele almak gerekiyor. İsrail günümüzde özellikle askeri alandaki teknoloji üretimine ve gelişimine oldukça fazla önem veren bir ülke durumunda. Dolayısıyla böyle bir saldırıyı ulus devlet olarak kendini savunmak adına yaptığını ileri sürmesi normal karşılansa da aslında hedef aldığı kişilerin görünürde asker özelliği taşımaması sebebiyle savaş hukukuna aykırı bir durum. İsrail’in yapmış olduğu bu saldırıyı aynı yöntemlerle Türkiye başta olmak üzere kendine karşı politika üreten diğer ülkelere de yapma ihtimali bulunmaktadır. Bunun dışında terör örgütlerinin gelişen teknolojiye ayak uydurarak eylemlerinde kullandıkları taktik, yöntemleri geliştirdiğini görmek mümkündür. Devletlerin elektronik harp ve elektronik karşı koyma yöntemlerini geliştirmesi elzemdir” değerlendirmesinde bulundu.