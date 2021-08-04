İsrail'in Lübnan sınırında roket saldırısı
İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırında bir roket saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırında bir roket saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
Roketin İsrail'in Kiryat Shmona yerleşimine isabet ettiği ifade edildi.
İsrail'in roket saldırısı sonrası Lübnan'a topçu saldırıları düzenlediği belirtildi.
Kiryat Shmona'daki tüm İsraillilere sığınaklara girme ve ikinci bir emre kadar sığınaklarda kalma emri verildi.
Kaynak: Mepa News