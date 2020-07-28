İsrail'in Lübnan hava sahasına yönelik ihlalleri sürüyor

BEYRUT (AA) - Lübnan, İsrail'in son 48 saatte hava sahasını 39 kez ihlal ettiğini duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait keşif uçaklarının, pazartesi günü yerel saatle 00.50'den itibaren güney sınırından ülkeye girerek hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.

İsrail'in dün gün boyu Lübnan'ın güney bölgelerinde sürdürdüğü hava sahası ihlallerinin 29'a ulaştığı aktarılan açıklamada, bugün yerel saatle 01.20'de başlayan ihlallerin sayısının ise 10'u bulduğu kaydedildi.



Açıklamada ayrıca söz konusu ihlallerin bölgede konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon içinde takip edildiğine dikkati çekildi.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyor.

- Lübnan-İsrail sınırındaki olaylar

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, sınırda yaşanan bir "güvenlik olayı" üzerine Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesinde bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı da sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine saldırdığını belirtmiş ancak daha sonra yaptığı yazılı açıklamayla söz konusu eylemden geri adım atmıştı.

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına 20 Temmuz'da düzenlenen saldırıda ise biri Hizbullah üyesi 5 kişi ölmüştü.

Suriye, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylerken, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.