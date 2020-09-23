  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail’in korku sığınakları
Dünya

İsrail’in korku sığınakları

İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan Suriye sınırına korunaklı 600 sığınak inşa edilmesini içeren “Kuzey Kalkanı” operasyonu kapsamındaki planın ilk aşamasının uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:50:00 -
İsrail’in korku sığınakları

İsrail Maariv Gazetesi’nin haberine göre, Savunma Bakanlığı, hükümetin onayının ve gerekli bütçenin onaylanmasının ardından, kuzey sınırındaki “Kuzey Kalkanı” planının ilk aşamasının uygulanmaya başlanmasına karar verdi. Söz konusu planın ilk aşamasının, Lübnan ve Suriye sınırlarının bir kilometre yakınına kadarki yerleşim birimleri ve beldelere 600 sığınak inşa edilmesini içerdiği aktarıldı.

İsrail, yerleşim yerlerine roket veya füze atılması durumunda vatandaşlarının korunması için güçlendirilmiş sığınaklar inşa ediyor. Haberde, İsrail’in “Kuzey Kalkanı” planının ilk aşamasının maliyetinin 103 milyon şekel (yaklaşık 30 milyon dolar) olduğu ifade edildi. İsrail hükümeti, Şubat 2018’de Suriye ve Lübnan sınırlarından 20 kilometre kadar uzağındaki yerleşim birimleri ve beldelerde korunaklı sığınaklar ve alanlar inşa edilmesi için 5 milyar şekel (yaklaşık 1,45 milyar dolar) değerindeki planı onaylamıştı. Son dönemde Lübnan Hizbullahı ile gerginlik yaşayan İsrail, sığınaklarla endişelerini gidermeye çalışıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi geldi
Korona Virüs

Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi geldi

Edirne’de İl Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı karara göre koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içindeki toplu ula..
22 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

22 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 639 oldu. 1692 kişiye daha korona..
Çin'den savaş açıklaması
Dünya

Çin'den savaş açıklaması

Birleşmiş Milletler'deki 75'inci Genel Kurula mesaj gönderen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Herhangi bir ülke ile ne soğuk savaş ne de sıca..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı