İsrail'in köpekleri yetersiz kaldı! "Askere gidersek köpeklerle eşit oluruz" dediler

İsrail sokakları yine sokak olaylarıyla gündeme geldi. Batı Kudüs'te toplanan bir grup ultra Ortodoks Yahudi, kentin işlek noktalarından birinde yol kapatarak protesto gösterisi yaptı. Yağmurlu havaya rağmen protestodan vazgeçmeyen grup tramvay hattını ve trafiği kapattı.

"ÖLÜRÜZ AMA ASKERLİĞE GİTMEYİZ"

Her zaman olduğu gibi siyah takım elbise, beyaz gömlek ve fötr şapka takan ultra Ortodoks Yahudiler, "Ölürüz ama askerliğe gitmeyiz", "Askere gidersek köpeklerle eşit oluruz" diye slogan attı, el ele tutuşup dans etti. İsrail polisinin protestoculara müdahalesi sert oldu. Harediler de denilen grubu zor kullanarak uzaklaştıran polis daha sonra yolu yeniden trafiğe açtı.

MUHALEFET ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Gazze'de büyük bir direnişle karşılaşan ve ağır kayıplar veren işgalci İsrail ordusu asker ihtiyacı duyuyor. Gazze'de gerçekleştirilen katliam sırasında üst düzey komutanlarını da kaybeden İsrail'de kamuoyu baskısı günden güne artıyor. Bölgede kontrolü bir türlü sağlayamayan işgal ordusu çareyi yeni askerleri sahaya sürmekte buldu. İsrail'de ana muhalefette bulunan eski Başbakan Yair Lapid de Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "Haredilerin askere alınmasını erteleyerek devletin güvenliğini tehlikeye atmakla" eleştirdi. Lapid, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın Haredilerin askere alınmasının gerekliliğini dile getirdiğine dikkati çekerek 10 bin Haredinin bir an önce askere alınması çağrısı yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"ACİLEN 7 BİN ASKERE İHTİYAÇ VAR"

İsrail Genelkurmay Başkanlığı, ordunun acilen en az 7 bin ek askere ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı. Harediler İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.