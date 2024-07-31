İsrail'in iti kuduz gibi saldırdı! Heniyye'nin şehadeti sonrası alçak paylaşım
Terör devleti İsrail'in Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Heniyye suikastı sonrası yaptığı alçak paylaşımda, ''Heniyye'nin ölümü dünyayı biraz daha iyi hale getirdi Dünyayı temizlemenin doğru yolu budur. Artık hayali teslimiyet barış anlaşmaları yok ve bu insanlara artık merhamet yok.'' ifadelerini kullandı.
Eliyahu, sosyal medya hesabından Heniyye suikastına ilişkin paylaşımda bulundu.
Heniyye suikastının barış getireceğini iddia eden Eliyahu, "Heniyye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek." ifadesini kullandı.
Aşırı sağcı Bakan, Hamas liderine hakaret ederek, "Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok. Bu ölümlülere merhamet yok" yorumunda bulundu.
Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Heniyye'nin, Tahran'daki konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti.