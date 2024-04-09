İsrail'in işbirlikçisi ABD'den 'Refah'a operasyon' açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya geldi.

Bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Güvenli bölge" ilan edilen, 2 milyona yakın sivilin sığındığı Refah'a olası operasyona ilişkin konuşan Blinken, "Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok." dedi.

Sivilleri koruyacaklarmış!

Blinken sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ile görüşmelerimiz devam ediyor. Başkan, İsrail'in sivilleri zarar görmeden uzaklaştırma, onlara bakma ve sivillere zarar vermeyen her türlü büyük askeri operasyonu gerçekleştirme kabiliyetine ilişkin endişelerimiz konusunda çok net konuştu. Onlarla, çözülmesi gereken bir sorunu çözmenin alternatif ve bize göre etkili yolları hakkında konuşuyoruz, ancak bunu masumları tehlikeye atmayacak bir şekilde yapıyoruz”

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