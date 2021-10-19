İsrail’in hevesi kursağında kaldı ‘Erdoğan’dan yakın zamanda kurtulamayız’

Münübe Yilmaz

İsrail'deki Haaretz gazetesi, Tayyip Erdoğan’ı eleştirirken bile bir gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Haaretz, Cumhurbaşkanı’nın emekliliğin eşiğinde bir lider olmadığını yazarak, “Erdoğan’dan yakın zamanda kurtulamayacaklarını” ima etti.

Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı değil mi?

Haaretz’te Zvi Bar'el’in kaleme aldığı makalede, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili iftiralar da dikkat çekti. Türkiye’de, Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapmasına rağmen, Erdoğan’ın henüz bir başkan yardımcısı atamadığı yalanının paylaşıldığı yazıda, “Erdoğan, ülkenin özgür basınını bastırdığı gibi, politikalarını sorgulayan milletvekillerini ve üst düzey parti yetkililerini de baskı altına alıyor” iddiasında bulunuldu.

Erdoğan “otokrat”, teröristbaşı Gülen “demokrat”mış

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “otokrat”, teröristbaşı Fetullah Gülen’in ise “sürgündeki din adamı” olarak nitelendirildiği küstah yazıda, “Erdoğan'ın süper güçler arasında oynadığı oyun, kendisini Türkiye'de yeri doldurulamaz bir usta devlet adamı olarak tanıtabileceği önemli siyasi malzemeyle donattı. Emekliliğin eşiğinde hasta ve zayıf bir lider mi? Henüz değil” itirafında bulunulması ise, “İsrail’in hevesi kursağında kaldı” yorumlarına yol açtı.