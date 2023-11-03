İsrail'in hava saldırısında Filistinli gazeteci ve tüm ailesi hayatını kaybetti!

Açıklamada, hava saldırısının Ebu Hattab'ın evine gelişinden kısa bir süre sonra düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında Filistin Yönetimi'nin televizyon kanalı için çalışan bir gazetecinin yanı sıra 10 aile üyesinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Televizyonu Perşembe günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta ailesinin de yaşadığı evi bombalayan İsrail'i Muhammed Ebu Hatab'a "kasıtlı bir suikast" düzenlemekle suçladı.

Filistin haber ajansı Wafa tarafından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Muhammed Ebu Hattab, Han Yunus'taki evine yönelik İsrail bombardımanında aile üyeleriyle birlikte şehit oldu" denildi.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi kaynakları saldırıda en az 11 kişinin öldüğünü söyledi.

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Açıklamada, hava saldırısının Ebu Hatab'ın evine gelişinden kısa bir süre sonra düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada saldırının "Filistin halkının acılarını aktarmalarını ve işgalin suçlarını ifşa etmelerini" engellemek amacıyla "Filistinli gazetecileri terörize etmeye yönelik kanlı bir mesaj" olduğu ifade edildi.

Kanal, " fedakarlıklar ne kadar büyük olursa olsun ve işgalci devlet gazetecilerimize karşı ne kadar çok suç işlerse işlesin" görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini duyurdu.

Onlarca gazeteci İsrail saldırılarında öldü

Filistinli gazeteciler sendikası 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 27 üyelerinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail'in 28 gündür Gazze Şeridi'ne hiçbir hedef gözetmeksizin aralıksız olarak gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3.760'ı çocuk olmak üzere 9.000'i aştı.

Öte yandan İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik kara işgaline de başladı. İsrail ordu güçleri birçok farklı noktadan bölgeye zırhlı birliklerini sokarak Gazze şehir merkezinin güney bölgelerle olan bağlantısını kesti

Kaynak: Mepa News, Al Jazeera