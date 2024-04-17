İsrail'in Gazze'deki soykırımı Kanıt'ta anlatıldı!
Anadolu Ajansı'nın Kanıt belgeselinin galası yapıldı. Belgesel ajansın Youtube kanalında yayınlanacak.
Galada gösterimi gerçekleştirilen belgeselde, katil İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmüne ilişkin deliller anlatıldı.
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serkan Karagöz de Kanıt'ın tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Karagöz mesajında, "İsrail yönetiminin Gazze'deki Filistinlilere yönelik savaş suçu niteliğindeki saldırılarını ve savaş suçu delillerini ele alan belgeselimiz çok yakında." dedi.
Kanıt Belgeseli'nin tamamı Anadolu Ajansı'nın Youtube kanalında yayınlanacak.
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