İsrail'in Gazze'deki kirli hedefinde gazeteciler var! Mesleğini yapanların ailelerinden 706 kişi katledildi
Gündem

İsrail'in Gazze'deki kirli hedefinde gazeteciler var! Mesleğini yapanların ailelerinden 706 kişi katledildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail'in Gazze'deki kirli hedefinde gazeteciler var! Mesleğini yapanların ailelerinden 706 kişi katledildi

Filistin Gazeteciler Sendikası tarafından paylaşılan veriler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırıların basın mensupları üzerindeki ağır bedelini bir kez daha kanıtladı. Ekim 2023'ten bu yana devam eden süreçte, yalnızca görev başındaki gazeteciler değil, onların aile bireyleri de sistematik bir şekilde hedef alınarak toplamda 706 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Gazeteciler Sendikası’na bağlı Özgürlükler Komitesi tarafından yayımlanan raporda, İsrail ordusunun Filistinli gazetecilere yönelik saldırılarının yalnızca doğrudan öldürme, yaralama, tutuklama ya da haber takibini engelleme ile sınırlı kalmadığı belirtildi.

Raporda gazetecilere yönelik saldırıların daha da tehlikeli ve vahşi bir boyuta ulaşarak gazetecilerin ailelerinin hedef alınmasına dönüştüğü, böylece gazetecilik yapmanın çocukların, eşlerin ve anne babaların bedel ödediği bir yük haline getirildiği ifade edildi.

 

Gazetecilerin ailelerinin hedef alınmasının 2023, 2024 ve 2025 yıllarında sistematik ve sürekli bir uygulamaya dönüştüğü vurgulanan raporda, bu süreçte Gazze Şeridi’nde gazeteci ailelerinden yaklaşık 706 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Raporda, belgelerin gazetecilerin farklı şekillerde hedef alındığını gösterdiğine işaret edilirken, bunlar arasında gazetecilerin evlerinin doğrudan bombalanması, sığınma yerlerinin vurulması ve gazeteciler ile ailelerinin yaşadığı mahallelerin defalarca hedef alınmasının bulunduğuna dikkati çekildi.

 

Sendikanın resmi sitesinde yer alan verilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sırasında 256 gazeteci yaşamını yitirdi. İsrail ordusu 49 gazeteciyi alıkoyarken, saldırılarda 535 gazeteci de yaralandı. İsrail ordusunun saldırılarında ayrıca 150 medya kuruluşunda yıkım yaşandı.

