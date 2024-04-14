İsrail'in Gazze'deki katliamına cılız kalan G7'den İran için alelacele kınama kararı!

İran’ın, Şam konsolosluğunu bombalamasına karşı İsrail’e yönelik hava saldırısı gerçekleştirmesinin hemen ardından G7 ülkelerinin liderleri video konferans yoluyla bir araya geldi.

"Tüm taraflar itidalli davranmalıdır"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptığı açıklamada, “G7 liderleriyle birlikte İran'ın İsrail'e yönelik eşi benzeri görülmemiş saldırısını oybirliğiyle kınadık. Tüm taraflar itidalli davranmalıdır. Gerilimin azaltılmasına yönelik tüm çabalarımızı sürdüreceğiz. Gazze'deki krizin bir an evvel, özellikle de acil bir ateşkes yoluyla sona erdirilmesi fark oluşturacaktır. Lübnan da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum önümüzdeki hafta Avrupa Konseyi'nde ele alınacak” dedi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sivillerin İsrail tarafından katledilmesinde üç maymunu oynayan Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik saldırıda alelacele kınama kararı alması çifte standardı gösterdi.