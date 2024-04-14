  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakan Ural’ın savaş yorumu gündemi salladı! “5-10 yıl sonra…”

Kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığındaki teröristler ex

İran üzerine düşen rolü yaptı! Şimdi sıra İsrail’de İran’a karşılık verecek mi?

Yürekleri hoplatan anlar! Cansız manken şakası kahkahaya boğdu

Hamas'tan İran'ın İsrail'e hava saldırısına ilk açıklama!

Pazarlık payı bile yokmuş! Satışa çıkan yalının fiyatını duyan şaşkına uğradı

İsrail görüntüleri yayınladı İran sevinçle sokağa döküldü! Meğer hepsi yalanmış. Görüntüler 7 yıl önce ve Rusya’ya ait

İran’dan İsrail’e: Sizi vuracağız ama tam isabet olmayacak! Trump’ın o ifşaatı yeniden gündemde

Fenerbahçelileri şaşırtan görüntü! Alex'in heykeli ortadan kayboldu

İşte o anlar! İran vurdu Türkiye’den görüntülendi
Dünya İsrail'in Gazze'deki katliamına cılız kalan G7'den İran için alelacele kınama kararı!
Dünya

İsrail'in Gazze'deki katliamına cılız kalan G7'den İran için alelacele kınama kararı!

Yeniakit Publisher
2024-04-14 19:20:00 -
İsrail'in Gazze'deki katliamına cılız kalan G7'den İran için alelacele kınama kararı!

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'deki katliamlarına cılız kalan Batı ülkeleri, İran'ın saldırıları karşısında alelacele kınama kararı aldı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, G7 toplantısında İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının oybirliğiyle kınandığını açıkladı.

İran’ın, Şam konsolosluğunu bombalamasına karşı İsrail’e yönelik hava saldırısı gerçekleştirmesinin hemen ardından G7 ülkelerinin liderleri video konferans yoluyla bir araya geldi.

"Tüm taraflar itidalli davranmalıdır"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptığı açıklamada, “G7 liderleriyle birlikte İran'ın İsrail'e yönelik eşi benzeri görülmemiş saldırısını oybirliğiyle kınadık. Tüm taraflar itidalli davranmalıdır. Gerilimin azaltılmasına yönelik tüm çabalarımızı sürdüreceğiz. Gazze'deki krizin bir an evvel, özellikle de acil bir ateşkes yoluyla sona erdirilmesi fark oluşturacaktır. Lübnan da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum önümüzdeki hafta Avrupa Konseyi'nde ele alınacak” dedi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sivillerin İsrail tarafından katledilmesinde üç maymunu oynayan Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik saldırıda alelacele kınama kararı alması çifte standardı gösterdi.

Dünya merakla bekliyordu: Saldırı devam edecek mi? İran'dan yeni operasyon açıklaması
Dünya merakla bekliyordu: Saldırı devam edecek mi? İran'dan yeni operasyon açıklaması

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünya merakla bekliyordu: Saldırı devam edecek mi? İran'dan yeni operasyon açıklaması

İran İsrail'i vururken İsrail Gazze'deki sivilleri vurdu!
İran İsrail'i vururken İsrail Gazze'deki sivilleri vurdu!

Gündem

İran İsrail'i vururken İsrail Gazze'deki sivilleri vurdu!

Dünya diken üstünde! İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den flaş karar
Dünya diken üstünde! İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den flaş karar

Dünya

Dünya diken üstünde! İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den flaş karar

Türkiye'den kritik İran teması!
Türkiye'den kritik İran teması!

Gündem

Türkiye'den kritik İran teması!

Mustafa Destici'den İran açıklaması! 'Abartılı bir animasyon'
Mustafa Destici'den İran açıklaması! 'Abartılı bir animasyon'

Siyaset

Mustafa Destici'den İran açıklaması! 'Abartılı bir animasyon'

İsrailli bakanlardan birbiri ardına açıklama! İran'a operasyon masada
İsrailli bakanlardan birbiri ardına açıklama! İran'a operasyon masada

Gündem

İsrailli bakanlardan birbiri ardına açıklama! İran'a operasyon masada

New York Times'tan çarpıcı yorum: İsrail, İran'a misilleme saldırısından vazgeçti... ABD basını duyurdu
New York Times'tan çarpıcı yorum: İsrail, İran'a misilleme saldırısından vazgeçti... ABD basını duyurdu

Dünya

New York Times'tan çarpıcı yorum: İsrail, İran'a misilleme saldırısından vazgeçti... ABD basını duyurdu

İki yüzlü NATO Sözcüsü'nden İran açıklaması!
İki yüzlü NATO Sözcüsü'nden İran açıklaması!

Dünya

İki yüzlü NATO Sözcüsü'nden İran açıklaması!

Son dakika! Türkiye'den İran ve İsrail açıklaması: Kaygılarımız haklı çıktı!
Son dakika! Türkiye'den İran ve İsrail açıklaması: Kaygılarımız haklı çıktı!

Gündem

Son dakika! Türkiye'den İran ve İsrail açıklaması: Kaygılarımız haklı çıktı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23