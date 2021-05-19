  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kızıl Gezegen’de çekilen ilk fotoğrafları yayınladılar!
Terör devleti İsrail'den bir kalleşlik daha
Gazze’den iki ülkeye flaş çağrı!
Şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
Dünya İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
Dünya

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi

Yaşamını yitirenlerin 64'ünün çocuk, 38'inin kadın olduğu açıklandı. Yaralı sayısı 1620'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 19:54:00 -
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı,İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 64'ü çocuk 227 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye saldırılarına devam eden İsrail savaş uçaklarının son olarak Deyr el-Belh ilçesinde Saliha ailesinin evini bombaladığı, saldırıda 3'ü aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye yükseldiği kaydedildi.

Yaralı sayısının ise 1620'ye ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan Deyr el-Belh'ta Saliha ailesinin evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin; baba İyad Abdulfettah (35), hamile eşi Emani (33) ve 2 yaşındaki kızları Nağim ile Feda Fahri Kudra (32) isimli bir kadın olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sofi Nurettin'den sonra 'Cemil Bayık ve Murat Karayılan' bombası
Gündem

Sofi Nurettin'den sonra 'Cemil Bayık ve Murat Karayılan' bombası

Terör örgüt PKK’nın elebaşlarından Sofi Nurettin’in etkisiz hale getirilmesini değerlendiren Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "Saha p..
Türkiye'nin en gelişmiş ve en yeni silahı! Gökyüzü ile buluştu
Teknoloji

Türkiye'nin en gelişmiş ve en yeni silahı! Gökyüzü ile buluştu

Selçuk Bayraktar, seri üretimden çıkan ilk Akıncı TİHA'nın test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyüğü! Gizli ordu deşifre edildi
Gündem

Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyüğü! Gizli ordu deşifre edildi

ABD medyası, Pentagon'un iç ve dış operasyonları gerçekleştirmek için 60 bin görevliden oluşan dünyanın en büyük gizli ordusunu kullandığını..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay