İsrail'in Gazze saldırılarında tarım sektörü 1.3 milyon dolar zarara uğradı

İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze'ye yönelik son saldırılarında Filistinlilere ait çok sayıda evi yıkılmasının yanı sıra özellikle ekili arazilerin de "kasti olarak" hedef alındığı bildirildi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, Gazze'deki Tarım Bakanlığı, yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarının tarım sektörüne verdiği zararın 1 milyon 300 bin 275 dolar olarak tespit edildiğini duyurdu.

İsrail'in son saldırılarının tarım sektörüne verdiği zararlarla ilgili Hükümet Basın Bürosu'nda bir basın toplantısı düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı bu toplantıda yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin özellikle tarım arazilerini hedef alan saldırılarında çok geniş alanlarda sebze ve meyvelerin büyük hasar gördüğüne dikkat çekti.

Bakanlık, bu zayiatın büyük ölçüde doğrudan tarım arazilerinin saldırılarda hedef alınmasından kaynaklandığını, ayrıca saldırı sürecinde sulama sistemlerinin zarar görmesi ve suların kesilmesi sebebiyle arazilerin sulanamamasının da büyük miktarda maddi kayba neden olduğunu ilan etti.

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Tarım Bakanlığı, tarım arazilerine kasten zarar verme amaçlı saldırıların bazı birimlerde gıda yetersizliğine sebep olduğunu, bunun da pazarları ve piyasaları olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca İsral'in saldırılarında besi hayvanlarının da ciddi miktarda zarar gördüğüne ve bunun da besi hayvanlarına bağlı gıda sektöründe yetersizlik oluşmasına yol açtığına dikkat çekildi.