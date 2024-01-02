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Dünya İsrail'in Gazze planı ifşa oldu
Dünya

İsrail'in Gazze planı ifşa oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-02 07:10:00 -
İsrail'in Gazze planı ifşa oldu

İsrail basını, Gazze Şeridi’nde saldırıların ardından İsrail ordusunun, "Gazze’nin bölgelere ayrılarak, insani yardımların dağıtılmasından sorumlu, İsrail ordusunun ve istihbaratının bildiği aşiretler tarafından yönetilmesini" planladığını ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail ordusu, saldırıların ardından Gazze Şeridi’nin yönetimi hakkında hazırladığı planı kabine toplantısında sundu.

İsrail ordusunun hazırladığı planın, "Gazze Şeridi’nin bölgelere ayrılarak, her bölgenin kontrolünü bir aşiretin sağlamasını ve insani yardımların dağıtımından sorumlu olmasını, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in (Şabak) bildiği bu aşiretlerin, Gazze’de geçici süreyle sivil yaşamı yönetmesini" içerdiği iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail Meclisinde Güvenlik ve Dışişleri Komitesine yaptığı konuşmada, "Temel bir değişiklik olmadan, Filistin Yönetiminin Gazze’nin idaresinin bir parçası olmasını konuşmanın anlamı yok." dedi.

Filistin Yönetimine işaret eden Netanyahu, "Eğer değişim konusunda ciddilerse, bunu önce Batı Şeria’da kanıtlasınlar." diye konuştu.

KAN’ın haberinde, Netanyahu’nun açıklamalarının, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile ABD’de, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlandırılmasının ardından bölgeye ilişkin "planlama” ile ilgili yaptığı görüşmelerin ardından geldiği belirtildi.
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Blinken’in bu hafta İsrail’i ziyaret ederek, siyasilerden Gazze Şeridi’nde saldırılar sonrasına ilişkin plan hakkında açıklama isteyeceği aktarıldı.

ABD’nin, saldırıların ardından İsrail’in, Gazze’yi bir Filistin yapısının yönetmesini reddetmesinin, İsrail’in Gazze’yi fiilen işgal etmesine yol açacağından endişe duyduğu belirtildi.

Gazze’ye saldırıların başlamasının ardından Netanyahu birçok kez, Filistin Yönetiminin Gazze’yi yönetmesini reddettiğini belirtti.

Filistin’de Hamas, 2007’den bu yana Gazze Şeridi'ni kontrol ederken, Abbas liderliğindeki Fetih hareketinin oluşturduğu Filistin hükümeti de Batı Şeria'yı yönetiyor.

ABD yönetimi, İsrail’in saldırılarının ardından Gazze’nin sorumluluğunu Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin üstlenmesini isterken, bu duruma karşı çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze’nin güvenlik kontrolünü" ele geçirmek istiyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 978 Filistinli öldürüldü, 57 bin 697 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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