  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsrail’in Filistinlileri aç bırakma projesi Fas’ta protesto edildi
Gündem

İsrail’in Filistinlileri aç bırakma projesi Fas’ta protesto edildi

Yeniakit Publisher
2024-07-03 07:56:00 -
İsrail’in Filistinlileri aç bırakma projesi Fas’ta protesto edildi

Fas’ın başkenti Rabat’ta İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları ve Filistinlileri "aç bırakma politikası" protesto edildi.

Fas Filistin’in Destek Cephesi’nin organize ettiği gösteride yüzlerce Faslı, başkent Rabat’taki parlamento binası önünde toplandı.

"İsrail'le normalleşmeyi durdurun", "Gazze’ye saldırıları durdurun", "Soykırım savaşını durdurun" yazılı pankartların taşındığı gösteride, uluslararası toplumun "Gazze’deki savaşı sona erdirmedeki yetersizliği" kınandı.

Göstericiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları ve Filistinlileri aç bırakma politikasını protesto etti.

"Filistin emanet, İsrail'le normalleşme ihanettir" sloganı atan eylemciler, İsrail bayrağını yaktı.

Filistin, Gazze Şeridi’nde "dış güçlerin getirilmesi suretiyle işgalin sürdürülmesini reddettiğini" açıkladı.
Filistin, Gazze Şeridi’nde "dış güçlerin getirilmesi suretiyle işgalin sürdürülmesini reddettiğini" açıkladı.

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistin, Gazze Şeridi’nde "dış güçlerin getirilmesi suretiyle işgalin sürdürülmesini reddettiğini" açıkladı.

Rusya'dan ABD'ye Gazze suçlaması: Süreci sabote ediyorlar
Rusya'dan ABD'ye Gazze suçlaması: Süreci sabote ediyorlar

Dünya

Rusya'dan ABD'ye Gazze suçlaması: Süreci sabote ediyorlar

Gazze'de açlıktan ölmek bombalardan ölmekten çok daha kötü!
Gazze'de açlıktan ölmek bombalardan ölmekten çok daha kötü!

Dünya

Gazze'de açlıktan ölmek bombalardan ölmekten çok daha kötü!

Yüzer iskele Gazzeliler için hayal kırıklığına dönüştü
Yüzer iskele Gazzeliler için hayal kırıklığına dönüştü

Dünya

Yüzer iskele Gazzeliler için hayal kırıklığına dönüştü

BAE, ABD ile Gazze ve Sudan’daki gelişmeleri görüştü
BAE, ABD ile Gazze ve Sudan’daki gelişmeleri görüştü

Dünya

BAE, ABD ile Gazze ve Sudan’daki gelişmeleri görüştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23