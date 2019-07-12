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İsrail'in F-35 tehdidine sert cevap! "Onları pişman edeceğiz"

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun "F-35 savaş uçaklarının İran ve Suriye dahil Ortadoğu'da her yere ulaşabileceği" açıklamasının ardından İran, İsrail'in tehdidine "Pişman ederiz" cevabı verdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:44
İsrail'in F-35 tehdidine sert cevap! "Onları pişman edeceğiz"

Amerikan insansız hava aracı düşüren ve ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı emriyle harekete geçen İran, İsrail'in yeni tehdidine "Pişman ederiz" cevabını verdi.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'F-35 savaş uçaklarının İran ve Suriye dahil Ortadoğu'da her yere ulaşabileceği' açıklamasının, BM Antlaşması’nın 4. paragrafının 2. maddesinin net ihlali olduğuna dikkat çekti. Sözkonusu madde BM üyelerinin birbirine karşı tehdit ve güç kullanmamasını talep ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı'nı da BM Güvenlik Konseyi nezdinde girişimde bulunmaya çağıran Savunma Bakanı, diğer yandan İran'ın İslami öğreti, ülkenin savunma stratejileri ve BM Antlaşması’nın 51. maddesi temelinde kendini savunmaya dair meşru hakkını mahfuz tuttuğunu belirtti.

"Düşman sert ve somut tepkimizle karşı karşıya kalacaktır"

İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü saldırıya kararlı ve ağır şekilde yanıt vermeye tümüyle hazırlıklı olduğunu belirten Hatemi, "İran İslam Cumhuriyeti'nin hava sahası ile toprak bütünlüğünü ihlal etmek isteyen her seviyedeki herhangi bir düşman sert ve somut tepkimizle karşı karşıya kalacaktır" diyerek ekledi:

"Onları pişman edeceğiz."

İran hazır

Bu hafta İsrail'in Nevatim Hava Üssü'nü ziyaret edip F-35 Adir savaş uçağının önünde konuşan Netanyahu, "İran bu uçakların İran ve elbette Suriye dahil Ortadoğu'nun her yerine ulaşabildiğini hatırlamalı" demişti.

Ardından İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammad Hüseyin Bakıri, yabancı tehditlere karşılık verecek her türlü askeri hazırlılık içinde olduklarını, ülke güvenliğini tehdit eden her hamleye ezici karşılık vereceklerini söylemişti.

 

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:44
  1. Amerikan insansız hava aracı
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi
  4. BM Antlaşması
  5. İran Dışişleri Bakanlığı
  6. BM Güvenlik Konseyi
  7. İran
  8. Suriye
  9. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
  10. F-35
  11. Nevatim Hava Üssü
  12. İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü
  13. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammad Hüseyin Bakıri

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