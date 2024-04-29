İsrail'in eli kanlı siyasetçileri peş peşe hastaneye kaldırılıyor! Önce Ben-Gvir şimdi de Gantz
Geçtiğimiz günlerde İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kaza geçirmesinin ardından bu kez de İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın bisiklet kullanırken ayağını kırdığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gantz, İsrail'in güneyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Kibbutz Yad Mordechai yakınlarında bisiklete binerken bir kaza yaşadı.
Tel HaShomer Hastanesi'ne kaldırılan Gantz'ın, muayene sonrası ayağının kırıldığı anlaşıldı.
Gantz'ın, yapılan tetkiklerin ardından gün içinde hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Gantz'ın kaza olduğu esnada motosiklete bindiğini ifade etti.
Ben-Gvir trafik kazası geçirmişti
Filistinli esirlerin öldürülmesi gerektiğini söyleyerek iyice canileşen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 26 Nisan'da içinde bulunduğu makam aracının karıştığı trafik kazasında aracın ters dönmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
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Benny Gantz
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