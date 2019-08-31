"İsrail'in caydırıcı güç olma vasfını geri kazanmasına izin vermeyeceğiz"

BEYRUT (AA) - Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in Orta Doğu'daki "caydırıcı güç olma" vasfını Lübnan üzerinden geri kazanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Berri, Şii Emel Hareketi'nin Lübnan'ın güneyindeki En-Nebatiyye kentinde Şiilerin kayıp lideri Musa es-Sadr'ı anma etkinliğinde, ülkenin güneyinde düşen İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili konuştu. Berri, "İsrail, ABD'nin İran'a savaş açmayacağını ve Tahran'la müzakerelerin Fransa kanalıyla yapılacağını anlayınca güç dengelerini değiştirmek için Lübnan sahasına yöneldi ve 14 Ağustos 2006'dan bu yana yürürlükte olan angajman kurallarını ihlal etti." dedi.

"İsrail'e, Lübnan üzerinden Orta Doğu'daki 'caydırıcı güç olma' vasfını geri kazanmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanan Berri, "kınama" açıklamalarının İsrail'i mükerrer ihlallerinden vazgeçirmeye yetmeyeceğini, güç dengesini değiştirecek olanların sadece direnişçiler olduğunu kaydetti.

Berri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 17 Eylül'de İsrail'de yapılması planlanan seçim öncesinde manevi zafere ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.

- Ne olmuştu?



Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.



Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, konuya ilişkin açıklamasında, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.



İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.



Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevziler ise 26 Ağustos'ta gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulmuştu.