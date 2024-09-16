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Dünya İsrail'in bulamadığı isim bakın kim: İsrail onu bu yüzden bulamıyor! Yahya Sinwar'ın sırrı, işte nedeni...
Dünya

İsrail'in bulamadığı isim bakın kim: İsrail onu bu yüzden bulamıyor! Yahya Sinwar'ın sırrı, işte nedeni...

Yeniakit Publisher
2024-09-16 21:47:00 - 2024-09-16 21:50:28
İsrail'in bulamadığı isim bakın kim: İsrail onu bu yüzden bulamıyor! Yahya Sinwar'ın sırrı, işte nedeni...

The Wall Street Journal, katil İsrail'de en çok korkulan isim olarak öne çıkan Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'in istihbarat toplama ağından kendisini korumak için uyguladığı yöntemler ilişkin düşüncelerini paylaşırken, Yahya Sinwar'ın bulunamamasının nedeni ortaya çıktı

İsrail'de en çok korkulan isim olarak öne çıkan Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'in istihbarat toplama ağından kendisini korumak için uyguladığı yöntemler ortaya çıktı.

7Ekim 2023'te Aksa Tufanı harekatıyla başlayan ve hala devam eden Hamas-İsrail savaşından önce bile İsrail tarafından her yerde aranan ve İsrail'in en çok korktuğu isim olarak nitelendirilen Yahya Sinwar'ın korunma yöntemleri ABD basını tarafından ele alındı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden biri olan The Wall Street Journal, Sinwar'ın İsrail'den nasıl saklandığını yazdı.

HİÇBİR TEKNOLOJİ CİHAZI KULLANMIYOR

The Wall Street Journal, Hamas'ın en önemli lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'in istihbarat toplama ağından kendisini korumak için hiçbir teknolojik cihaz kullanmadığını belirtti. İsrailli komutanlar, "Onu gördüğümüzde öldüreceğiz." dediği ve bulmak için Gazze'deki yeraltı tünellerini yıktığı Yahya Sinwar'ın yer altı tünellerinde saklanırken bile el yazısı notlar ve kuryelerden oluşan çok karmaşık bir sistem kullandığını ifade etti.

WSJ, Sinwar'ın bu sistemi kullanmamış olması durumunda bugüne kadar çoktan infaz edilmiş olabileceğini yazdı.

"GÖRDÜĞÜMÜZ AN ONU ÖLDÜRECEĞİZ"

İsrail'in en çok korktuğu isim olarak nitelendirilen Yahya Sinwar için İsrail Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı. Sinwar'ı bulmak için Gazze'deki yeraltı tünellerini yıkan İsrail yönetimi, İngiliz Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada "Onu gördüğümüzde öldüreceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail'in bir türlü yerini tespit edemediği Hamas Lideri Sinwar'ın bugün hala Gazze'de olduğu belirtiliyor.

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