0553 313 94 23

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danon'dan 'İsrail-Filistin barış planı' açıklaması

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, Trump yönetiminin İsrail-Filistin barış planını 2019'un başında açıklamasını beklediklerini duyurdu.

27 Kasım 2018 Salı 23:49
İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danon'dan 'İsrail-Filistin barış planı' açıklaması

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin uzun süredir beklenen Orta Doğu barış planını gelecek yılın başında açıklamayı planladığını İsrail'e bildirdiğini ifade etti.

Danny Danon, ''Planın detaylarını bilmiyoruz ama tamamlandığını biliyoruz. Sorun ne zaman açıklayacakları. Bize söyledikleri 2019'un başı. Hoşumuza giden ve gitmeyen bölümler olacağını biliyoruz ama açık fikirli olacağız ve her şeyi konuşmak için müzakere yapmaya istekliyiz.'' dedi.

Trump yönetiminin, barış planı hakkında, ''ister kabul et ister etme bölge için en iyi seçenek bu'' diyebileceğini ya da planı müzakere etmek için bütün tarafları bir araya getirebileceğini belirten Danon, iki devletli çözümün ise ABD'nin planında yer alıp almadığını bilmediğini söyledi.

Barış planının gelecek yılın başında seçimlerden önce sunulmasının iyi olacağına dikkati çeken Danon, Trump'ın bu şekilde planı seçim kampanyasının ortasında açıklamayarak, siyasi tartışmalara da müdahale etmemiş olacağını belirtti.

Danon, barış planından, İsrail ve Arap dünyası arasında diplomatik ilişkiler başlatmak ve yatırımları teşvik etmek gibi bölgesel boyutlar beklediğini sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 23:49
  1. Danny Danon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaşıkçı derneğinden G20 üyelerine Veliaht Prens bin Selman uyarısı
    1. Kaşıkçı derneğinden G20 üyelerine..
    2. Mısır'da 3 bin yıl öncesine ait 8..
    3. Venezuelalı eski siyasetçiye ABD'de..
    4. ABD, '30 bin kişilik terör ordusu'nu..
    5. Boğaz 'orkoz' nedeniyle gemi geçişine..
    6. Trump'tan Amerikan otomobil devine..
    7. Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi maçı..
    8. Taksiciye kanlı saldırı!
    9. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi..
    10. Venezuelalı eski siyasetçi ABD'de..
    11. Orta Doğu barış planı 2019 başında..
    12. CHP Genel Merkezi düğmeye bastı:..
    13. "Casusluk"tan gözaltına alınan Fransız..
    14. 7 aydır havalimanında vize bekleyen..
    15. Voleybol: Erkekler CEV Kupası
    16. Mustafa Cengiz'den Moskova..
    17. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı..
    18. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi..
    19. Trump'tan Prens Selman'a şok!
    20. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...