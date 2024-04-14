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Dünya İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı
Dünya

İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı

Yeniakit Publisher
2024-04-14 02:48:00 -
İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı

İran'ın başlattığı saldırı sonrası İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çalarken, gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın saldırısı sonrası ülkenin güneyi ve kuzeyi dahil birçok bölgesinde uyarı sirenleri çaldı.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail'in birçok bölgesinde hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiği anlaşılıyor ve gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuluyor.

Ordudan şu ana kadar saldırıların detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılar nedeniyle ülkenin güneyinde 10 yaşında bir çocuğun ağır yaralandığını bildirdi.

⁠İran-İsrail gerilimi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, İran topraklarından İsrail'e kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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