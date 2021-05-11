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Medya İsrail'in babasını katlettiği Filistinli çocuğun feryadı yürekleri dağladı
Medya

İsrail'in babasını katlettiği Filistinli çocuğun feryadı yürekleri dağladı

İşgal devleti İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği bombardımanda babasını kaybeden çocuğun feryadı yürekleri dağladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 14:28:00 -

Terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa’nın kutsallığını çiğneyerek Kudüs’te Müslümanlara zulmederken. Gazze’de de Müslümanların üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor.

İşgalci İsrail'in Kudüs'teki terör saldırısının ardından Gazze'ye gerçekleştirdiği bombardımanda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. O saldırıda babasını kaybeden bir çocuğun cenaze töreninde 'Elveda baba' çığlığı yürekleri burktu.

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