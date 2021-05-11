İsrail'in babasını katlettiği Filistinli çocuğun feryadı yürekleri dağladı
İşgal devleti İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği bombardımanda babasını kaybeden çocuğun feryadı yürekleri dağladı.
Terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa’nın kutsallığını çiğneyerek Kudüs’te Müslümanlara zulmederken. Gazze’de de Müslümanların üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor.
İşgalci İsrail'in Kudüs'teki terör saldırısının ardından Gazze'ye gerçekleştirdiği bombardımanda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. O saldırıda babasını kaybeden bir çocuğun cenaze töreninde 'Elveda baba' çığlığı yürekleri burktu.