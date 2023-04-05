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Dünya İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden alay eder gibi açıklama! İnsan değiller
Dünya

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden alay eder gibi açıklama! İnsan değiller

Yeniakit Publisher
2023-04-05 18:44:00 - 2023-04-05 20:37:11
İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden alay eder gibi açıklama! İnsan değiller

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'ne ait resmi Twitter hesabından, dün gece Mescid-i Aksa'da yaşanan şiddet olaylarına ilişkin alay eder gibi bir açıklama yapıldı.

Siyonist İsrail polisi, dün gece Mescid-i Aksa'da terör estirdi.

Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ni basan siyonistler, kadın-erkek ayırt etmeden Müslüman Filistinlilere saldırdı. Gece boyunca devam eden olaylar sabahın ilk saatlerine kadar sürerken, bölgeden kan donduran şiddet görüntüleri geldi.

İsrail zulmüne tepki yağarken İsrail'in Ankara Büyükelçiliği tarafından alay eder gibi bir açıklama yapıldı.

Filistinli Müslümanlara iftira atan İsrail Dışişleri Bakanlığı, "güvenliği sağlamak zorundaydık" yalanını öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

Maskeli provokatörlerin havai fişekler, sopalar ve taşlarla kendilerini Mescid-i Aksa Camii'nin içine kilitlemeleri sonucunda İsrail polisi içeri girmek zorunda kalmıştır.
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Ancak bu çabaların ve uyarıların sonuçsuz kalması nedeniyle bu şiddet eylemini engelleyip, provokatörleri çıkararak planlandığı şekilde sabah namazının kılınmasını temin etmek amacıyla İsrail Polisi içeri girerek müdahale etmek zorunda kalmıştır.

 

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Yorumlar

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Kendi askerlerinizden daha iyi... maskeli profesyonel provakatör mü olur?...namaz kılan insanları ajite etmenin anlamı nedir?

Divane

Yapılacak şey basit bütün musluman ülkelerde havralar geçici olarak ibadete 1 seferligine kapatilacak. Aslinda hic tasvip edilmez ama israil başka çıkar yol bırakmıyor.
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